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Индия вместо Су-57 купит 114 истребителей Rafale

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Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters.

ANI: Индия приобретет 114 французских истребителей Rafale

Индия планирует приобрести 114 французских самолетов Rafale. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщает агентство ANI. Ранее, по данным СМИ, страна планировала покупку российских Су-57.

Сумма сделки с французской стороной оценивается в 40 миллиардов долларов. Контракт предполагает, что 97 из 114 Rafale будут собираться на территории Индии, остальные самолеты страна получит непосредственно от Франции.

Ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России рассказала, что Индия может запустить производство Су-57Э.

В апреле издание Military Watch Magazine сообщило, что Индия расширит заказы на российские самолеты пятого поколения после получения первых 40 истребителей Су-57М1 — усовершенствованной версии боевых самолетов Су-57, оснащенных двигателями АЛ-51Ф-1 («изделие 30»).

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