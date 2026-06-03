"Метмаш" наладил выпуск крупногабаритных гребных валов

На Борском заводе металлургии и машиностроения "Метмаш" открылся новый производственный участок по выпуску крупногабаритных гребных валов. В торжественной церемонии принял участие директор Нижегородского филиала Российского морского регистра судоходства (РС) Сергей Коновалов.

Как отмечает Sudostroenie.info со ссылкой на пресс-службу РС, в настоящий момент предприятие осваивает серийное производство крупногабаритных гребных валов (длиной до 14 метров и массой до 15 тонн) для оборудования отечественных судов речного и морского флота.

Производственный участок гребных валов "Метмаш"

На новом производственном участке установлено современное специализированное металлорежущее оборудование с системой ЧПУ. На крупногабаритном токарном станке выполняется обработка наружной поверхности валовой заготовки. Затем с помощью станка глубокого сверления на ней создаются отверстия с высоким отношением длины к диаметру.

Станок обеспечивает высокую точность размеров, прямолинейность оси отверстия и хорошее качество поверхности. В комплексе данное оборудование дает возможность серийно производить крупногабаритные гребные валы для нужд российских судостроителей.

Открытие нового участка является первым этапом масштабного проекта по организации серийного производства валопроводов (валовых линий в сборе), добавили в РС.