Малайзия потребовала от Норвегии неустойку за отказ от поставок ПКР

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Между Норвегией и Малайзией разразился конфликт после того, как Осло отказался поставлять в эту страну противокорабельные ракеты (ПКР) Naval Strike Missile в рамках ранее заключенного контракта. Это ставит под угрозу реализацию проекта принятия на вооружение ВМС Малайзии прибрежных боевых кораблей класса Littoral Combat Ship.

На прошедшем в конце мая в Сингапуре 23-м форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» министр обороны Малайзии Датук Сери Мохамед Халед Нордин назвал такое решение норвежских властей вопиющим примером нарушения межгосударственных соглашений. По его словам, отказ Норвегии от исполнения официально принятых обязательств подрывает доверие к международным договоренностям.

Государственное информационное агентство Малайзии Berita Nasional Malaysia приводит слова министра обороны страны:

Действия Норвегии породили нечто большее, чем просто двусторонний контрактный спор. Это поднимает крайне тревожный вопрос о том, можно ли вообще доверять международным соглашениям и стратегическому партнерству.

Волюнтаризм норвежских властей стал очередным примером того, как страны Запада позволяют себе действовать в нарушение международных норм и правил, когда речь идет об исполнении обязательств перед государствами так называемого третьего мира, подчеркнул Мохамед Халед.

В ответ на это решение Малайзия потребовала от Норвегии выплатить компенсации за расторжение контракта, не дожидаясь соответствующих выплат от компании-производителя ракет. Мохамед Халед заявил, что изложил твердую позицию по этому вопросу своему норвежскому коллеге, подчеркнув, что усилия по ускорению выплаты компенсации продемонстрируют искреннее стремление Осло сохранить отношения между двумя странами.