США намерены передать Филиппинам патрульный катер

ЦАМТО, 2 июня. Министр обороны США Пит Хегсет по итогам состоявшихся 30 мая переговоров с министром обороны Филиппин Жильберто Теодоро-младшим объявил о намерении передать филиппинскому флоту патрульный катер из состава Береговой охраны США.

Переговоры прошли в кулуарах проведенной в Сингапуре ежегодной Международной конференции по безопасности в АТР "Диалог Шангри-Ла".

В ходе встречи Ж.Теодоро подтвердил тесные союзнические отношения Филиппин с США. Он также подчеркнул "решительную поддержку Манилой принятых на себя США обязательств по укреплению партнерских отношений в Индо-Тихоокеанском регионе".

США, в свою очередь, подтвердили приверженность поддержке мониторинга исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Филиппин и содействию интересам Филиппин в оборонной сфере.

В целях поддержки долгосрочных связей в сфере обороны представители Вооруженных сил Филиппин и командования ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе (US Indopacom) продлили еще на 15 лет срок действия меморандума о соглашении по совместимости и безопасности связи (CISMOA).

Пока не раскрывается информация о том, катер какого типа будет передан и сроки его поставки. Как было заявлено, переданный катер будет применяться для усиления безопасности на море на фоне роста напряженности в Западно-Филиппинском море.

Как сообщал ЦАМТО, ранее Вашингтон передал Филиппинам три выведенных из боевого состава ВМС США патрульных катера класса Cyclone.