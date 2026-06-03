Индия направила Франции официальный запрос на приобретение 114 истребителей Rafale

ЦАМТО, 2 июня. Минобороны Индии направило французской стороне официальный "запрос о возможности поставки" (Letter of Request, LoR) 114 многоцелевых истребителей Rafale компании Dassault Aviation.

Как сообщает Hindustan Times, документ был передан французскому правительству в период с 25 по 31 мая 2026 года. Закупка осуществляется в рамках программы MRFA (Multi-Role Fighter Aircraft) по межправительственному механизму оформления договора.

Переговорный процесс по MRFA синхронизирован с визитом начальника штаба ВВС Индии маршала авиации А.П.Сингха во Францию (2-5 июня 2026 года) с посещением сборочного производства Dassault Aviation в Мериньяке, а также с запланированным государственным визитом премьер-министра Нарендры Моди в Париж 15-17 июня.

Запрос о возможности поставки содержит оперативные требования ВВС Индии, технические параметры и условия исполнения контракта. После получения ответа французской стороны с указанием ценовых условий, сроков поставок и логистических параметров, стороны перейдут к коммерческим переговорам и оформлению "запроса на предложение" (Request for Proposal, RfP). Завершение переговоров и подписание окончательного контракта планируется в 2026-27 финансовом году, при условии одобрения Комитетом по безопасности правительства Индии (CCS).

Стоимость потенциальной сделки оценивается в 3,23-3,25 трлн. индийских рупий (около 38,9-39,0 млрд. долл.). По объему финансирования контракт станет крупнейшей в истории Индии закупкой боевых авиационных комплексов.

Структура поставки предусматривает изготовление 90 самолетов на территории Индии по схеме локализованного производства с долей отечественных комплектующих не менее 50% совместно Dassault Aviation и индийским промышленным партнером. Оставшиеся машины будут переданы заказчику в готовом к эксплуатации виде непосредственно с французских производственных мощностей.

Конфигурация закупаемых Rafale предполагает поставку 88 одноместных и 26 двухместных машин. По имеющимся данным, основная часть новых самолетов будет выполнена по стандарту F4 с возможным включением в партию отдельных экземпляров перспективной модификации F5. Стандарт F4 обеспечивает самолету улучшенную цифровую сетевую интеграцию (систему связи MDPE), а также расширенный арсенал подвесного вооружения. Модификация F5 предполагает интеграцию элементов искусственного интеллекта и средств взаимодействия с беспилотными авиационными системами.

Запрос о возможности поставки также включает обновление до стандарта F4 ранее закупленного парка из 36 истребителей Rafale (стандарт F3R), принятых на вооружение ВВС Индии в рамках контракта 2016 года. Dassault Aviation уже располагает в Индии действующим предприятием по техническому обслуживанию, ремонту и доработке DAMROI (Dassault Aviation Maintenance, Repair and Overhaul India), введенным в эксплуатацию в 2025 году. В июне 2025 года Dassault Aviation и Tata Advanced Systems Limited (TASL) объявили о партнерстве по производству фюзеляжей Rafale на объекте в Хайдарабаде – первый прецедент изготовления фюзеляжа за пределами Франции.

Предпосылкой для запуска программы MRFA послужил системный дефицит боевых авиационных эскадрилий ВВС Индии: при установленном штате 42,5 эскадрильи реальная численность составляет около 30 эскадрилий. Принятие новых истребителей на вооружение призвано ликвидировать данный дефицит в условиях нарастающей региональной нестабильности.