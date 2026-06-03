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Известия.ru

Уралвагонзавод переименовал БМПТ «Терминатор» в «Спиридон»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Уралвагонзавод: боевая машина «Терминатор» будет носить имя «Спиридон»

Боевая машина поддержки танков (БМПТ), носившая серийное название «Терминатор», теперь будет называться «Спиридон». Об этом 2 июня сообщили в концерне «Уралвагонзавод» (УВЗ).

«По просьбе заводчан и экипажей боевых машин с фронта концерн «Уралвагонзавод» в год 90-летия завода в Нижнем Тагиле принял решение о переименовании боевой машины поддержки танков, известной как «Терминатор». Ее нарекли «Спиридоном», — сообщили ТАСС в концерне.

В УВЗ подчеркнули, что прошлое название ассоциировалось с роботом-убийцей из американского фильма, когда новое имя в первую очередь ассоциируется со святым Спиридоном Тримифунтским, мощи которого хранятся в храмах Свердловской области.

Госкорпорация «Ростех» 25 мая разработала новейший зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) «Цитадель», предназначенный для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Уточняется, что система наведения рассчитывает оптимальную точку подрыва боеприпаса на траектории полета цели. Благодаря этому для поражения одного объекта требуется значительно меньше снарядов по сравнению с обычными артиллерийскими боеприпасами.

«Ростех» 27 апреля разработал комплекс подавления дронов «Вика» с точечным воздействием, способным нейтрализовать угрозу без помех окружающей инфраструктуре. Отмечается, что система защиты строится из комплексов, объединенных в кластер от шести до восьми штук, где каждое из них покрывает свой сектор.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
БМПТ Рамка-99
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
БПЛА
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