Уралвагонзавод переименовал БМПТ «Терминатор» в «Спиридон»

Уралвагонзавод: боевая машина «Терминатор» будет носить имя «Спиридон»

Боевая машина поддержки танков (БМПТ), носившая серийное название «Терминатор», теперь будет называться «Спиридон». Об этом 2 июня сообщили в концерне «Уралвагонзавод» (УВЗ).

«По просьбе заводчан и экипажей боевых машин с фронта концерн «Уралвагонзавод» в год 90-летия завода в Нижнем Тагиле принял решение о переименовании боевой машины поддержки танков, известной как «Терминатор». Ее нарекли «Спиридоном», — сообщили ТАСС в концерне.

В УВЗ подчеркнули, что прошлое название ассоциировалось с роботом-убийцей из американского фильма, когда новое имя в первую очередь ассоциируется со святым Спиридоном Тримифунтским, мощи которого хранятся в храмах Свердловской области.

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