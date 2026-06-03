Лёгкий истребитель Су-75 Checkmate вышел на этап сборки опытного образца

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Российский однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate в скором времени приступит к испытаниям, в настоящее время ведется сборка опытного образца самолета. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

Для России очень важно получить передовой однодвигательный истребитель, поскольку после развала СССР Россия потеряла свои позиции на мировом рынке в этой нише. Во времена Советского Союза выпускалось множество однодвигательных легких самолетов, тогда как Россия сделала ставку на более тяжелые, двухдвигательные. Теперь пытаемся наверстать упущенное. На данный момент в разработке легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, сейчас идет сборка опытного образца, сообщает ТАСС.

Для нас начало производства современного однодвигательного истребителя пятого поколения очень важно, поскольку в силу ряда причин РФ с этого рынка за последние десятилетия ушла. Хотя в СССР произвели несколько десятков тысяч однодвигательных боевых самолетов. Работы по Checkmate уже на этапе постройки опытного образца.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что обычно на создание нового самолета уходит от 10 до 15 лет, но работы по Су-75 Checkmate идут гораздо быстрее. Перспективы у этого самолета очень хорошие, им уже заинтересовались иностранные заказчики.

В прошлом году сообщалось, что сборка опытного экземпляра нового истребителя ведется на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Всего планировалось собрать два экземпляра: один для статических испытаний, второй для летных.

Перспективный истребитель Су-75 создается с открытой архитектурой в трех вариантах: одноместный, двухместный и беспилотный. Самолет разрабатывается с учетом поставок как российским ВКС, так и иностранным заказчикам. Заявленные характеристики: скорость — до 2М, дальность полета — до 3 тысяч км, масса боевой нагрузки — 7,4 тыс. кг. Установлен радар с АФАР, система круговой оптической и радиотехнической разведки, встроенная система радиоэлектронных помех, оптическая прицельная система, система широкодиапазонной связи.