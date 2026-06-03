ОАК: выпуск новых боевых самолетов вырос с 2022 года в четыре-пять раз

ЦАМТО, 2 июня. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) с 2022 года нарастила выпуск новых боевых самолетов в четыре-пять раз. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор ПАО "ОАК" Вадим Бадеха.

"С 2022 года задачи по поставке боевой техники и ремонту выросли в разы, по ряду позиций выпуск новых самолетов увеличился в четыре-пять раз. Темпы роста опережали все мыслимые пределы за всю историю существования корпорации. Мы с этим справились, наша техника успешно воюет и побеждает", – сказал он.