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ЦАМТО

Британский авианосец Prince of Wales отправился на ремонт после учений НАТО

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Авианосец «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales).
Авианосец «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales).
Источник изображения: belvpo.com

ЦАМТО, 2 июня. Авианосец ВМС Великобритании Prince of Wales был вынужден отправиться на ремонт в порт Норвегии после участия в учениях НАТО Dynamic Mongoose 26.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил портал Navy Lookout.

Крупнейшие в Северной Атлантике ежегодные военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose-2026 ("Шустрый мангуст") прошли с 18 мая по 29 мая для отработки задач противолодочной обороны.

"Авианосец королевского флота Prince of Wales отправлен в норвежский порт Ставангер на несколько дней, пока инженеры разбираются с технической поломкой, которая, скорее всего, приведет к отмене визита этого корабля в Копенгаген", – говорится в сообщении.

Портал напоминает, что ранее, 14-17 марта, во время стоянки авианосца в порту Ставангера Министерство обороны Великобритании заявило об обнаружении небольшой технической проблемы у корабля. Отмечается, что после участия в десятидневных натовских учениях корабль был вынужден вернуться в порт, на этот раз для ремонта, который, как считается, займет больше времени, чем изначально планировалось.

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