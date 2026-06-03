Посол России предупредил Португалию о рисках сотрудничества с ОПК Украины

ЦАМТО, 2 июня. Посол России в Лиссабоне Михаил Камынин предупредил МИД Португалии о рисках углубления португальско-украинского сотрудничества в сфере ОПК и производства дронов, сообщило российское посольство.

"Были высказаны предупреждения в связи с углублением португальско-украинского сотрудничества в сфере ОПК и изготовлении дронов. Посол отметил, что развертывание в европейских странах производственных мощностей в интересах ВСУ чревато непредсказуемой эскалацией в регионе", – цитирует "РИА Новости" пресс-релиз дипмиссии.

В посольстве отметили, что М.Камынин 1 июня был приглашен в МИД Португалии, где у него состоялась беседа с заместителем генерального директора по внешней политике республики. Российский посол также заявил, что накачивание киевского режима оружием подрывает фундамент потенциального мирного процесса и ведет к затягиванию военного конфликта.