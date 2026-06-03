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ЦАМТО

ВМС Австралии приняли на вооружение второй корабль класса Arafura

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Источник изображения: Фото: images.defence.gov.au

ЦАМТО, 2 июня. МО Австралии 30 мая объявило о состоявшейся на базе "Стирлинг" церемонии ввода в боевой состав флота второго патрульного корабля океанской зоны OPV (Offshore Patrol Vessel) класса Arafura, Eyre.

Eyre является вторым из шести заказанных в рамках проекта SEA-1180 Phase-1 патрульных кораблей класса Arafura, которые поступят на вооружение ВМС Австралии. Головной корабль серии был принят на вооружение в июне 2025 года.

80-метровые патрульные корабли класса Arafura будут применяться совместно с патрульными катерами класса Evolved Cape для патрулирования и обеспечения безопасности морских границ Австралии, оказания гуманитарной помощи и помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как сообщал ЦАМТО, 31 января 2018 года по итогам проведенного тендера Минобороны Австралии подписало с компанией Luerssen Australia контракт на строительство 12 патрульных кораблей океанской зоны (OPV) в рамках проекта SEA-1180 Phase-1. Стоимость строительства оценивается в 3,6 млрд. австр. долл.

Первые два корабля серии построены компаниями Luerssen Australia и ASC на предприятии Osborne Naval Shipyard в Аделаиде. Предполагалось, что оставшиеся десять кораблей будут построены в Хендерсоне (Западная Австралия) совместным предприятием Australian Maritime Shipbuilding & Export Group (AMSEG), сформированным Luerssen Australia и Civmec.

В июне 2025 года австралийская Civmec подписала соглашение о приобретении Luerssen Australia у немецкой NVL Group. В итоге компания была переименована в Civmec Defence Industries, которая продолжает реализацию проекта.

Резка стали для головного корабля, Arafura, началась на предприятии Osborne Naval Shipyard в ноябре 2018 года. Он был принят на вооружение 28 июня 2025 года. Киль второго корабля, Eyre, был заложен 9 апреля 2020 года. Он был передан ВМС Австралии в сентябре 2025 года.

Поставка первого корабля ВМС Австралии первоначально была запланирована на 2023 год, однако в процессе реализации программа столкнулась с рядом проблем и отстала от графика. В ответ на задержки правительство Австралии провело ревизию программы и в феврале 2024 года объявило, что сократит контракт с 12 до 6 патрульных кораблей.

Вслед за первой парой кораблей ВМС Австралии будут поставлены построенные на предприятии Osborne Naval Shipyard в Аделаиде (шт.Южная Австралия) корабли Pilbara, Gippsland, Illawarra и Carpentaria.

Корабли класса Arafura предназначены для замены флота патрульных катеров класса Armidale и Cape, минных тральщиков класса Huon и исследовательских судов класса Leeuwin и Paluma.

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Страны
Австpалия
Проекты
2020-й год
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