В ОАК сообщили о начале сборки опытного образца истребителя Checkmate

ЦАМТО, 2 июня. Россия уже строит опытный образец истребителя пятого поколения Checkmate. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор ПАО "ОАК" (входит в Ростех) Вадим Бадеха.

"Для нас начало производства современного однодвигательного истребителя пятого поколения очень важно, поскольку в силу ряда причин РФ с этого рынка за последние десятилетия ушла, хотя в СССР произвели несколько десятков тысяч однодвигательных боевых самолетов. Работы по Checkmate уже на этапе постройки опытного образца", – сказал он, отвечая на вопрос о том, когда ждать поставки Су-75 Checkmate в войска.