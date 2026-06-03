В ФСБ заявили о недопустимости обсуждать секретные сведения по смартфону

ФСБ: спецслужбы стран Запада используют мобильные средства связи

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Зарубежные спецслужбы для своих деструктивных акций используют мобильные средства связи, поэтому обсуждение конфиденциальной информации по ним и вблизи них недопустимо, так как содержание переговоров может стать известно третьим лицам, последствия могут быть необратимы, предупреждает ФСБ России.

По информации ФСБ, вскрыта акция иностранных спецслужб по добыче информации с зараженных вредоносным программным обеспечением смартфонов высокопоставленных российских служащих.

"ФСБ России предупреждает о том, что спецслужбы иностранных государств в проводимой ими деструктивной деятельности применяют современные информационные технологии, в том числе с использованием мобильных средств связи. Обсуждение конфиденциальной информации по ним и вблизи них недопустимо, так как содержание ваших переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь наступление необратимых последствий", - подчеркивается в сообщении ФСБ.