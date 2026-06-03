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Вестник Мордовии

На СВО замечена ракетно-пушечная "Тунгуска" с новым прицельным модулем

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Источник изображения: Фото: bmpd

В специальной военной операции принимают участие зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска-М1", прошедшие модернизацию.

Канал российского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) bmpd разместил у себя изображения такой улучшенной гусеничной боевой машины, находящейся на вооружении одного из мотострелковых соединений, действующих на Добропольском направлении.

Отмечается, что показанная ЗРПК оснащена новым электронно-оптическим модулем. Внешне он отличается от того, что был установлен ранее, и обладает еще большими возможностями по борьбе с воздушными целями, из которых на современном этапе наибольшую угрозу представляют вражеские беспилотные летательные аппараты различных типов.

Что же касается огневой мощи, то с этим у "Тунгуски", благодаря наличию четырех малокалиберных автоматических пушек 30-мм 2А38 и восьми зенитных ракет, никогда не было проблем.

Очень высоки характеристики подвижности и проходимости. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч, а по грунтовым дорогам - до 40 км/ч. Плавность передвижения обеспечивается гидропневматической подвеской. Экипаж - четыре человека.

Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Продукция
2А38
Тунгуска
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