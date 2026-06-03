Водят за ТОС: тяжелые огнеметные системы стали охотниками на дроноводов

Термобарические боеприпасы — это эффективное средство борьбы с операторами беспилотников

Российские войска изменили тактику применения тяжелых огнеметных систем (ТОС). Если раньше они в основном использовались для ударов по скоплениям живой силы и техники противника, то теперь одной из их главных целей стали расчеты беспилотников и пункты управления дронами. Как сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, приоритеты были пересмотрены с учетом возросшей роли БПЛА на поле боя. Эксперты отмечают, что для поражения хорошо замаскированных и защищенных позиций операторов дронов термобарические боеприпасы ТОС подходят особенно эффективно.

Как тяжелым огнеметным системам нашли новое применение

Тяжелым огнеметным системам нашли новое применение. Теперь их основное предназначение — уничтожать позиции расчетов беспилотников, сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией. Если раньше их основными целями были скопления живой силы и техники противника, то теперь в приоритете укрытия, где прячутся дроноводы. Целеуказание экипажи ТОС получают от разведывательных беспилотников, уточнили собеседники.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Вражеские операторы БПЛА оборудуют свои позиции глубоко под землей, оборудуют хорошо укрепленные укрытия, напоминающие бункеры. Уничтожить их обычной артиллерией очень сложно, потому что требуется прямое попадание, да и оно не гарантирует поражения целей.

ТОСы используют термобарические боеприпасы. При попадании они распыляют аэрозольную смесь, которая проникает во все щели, вентиляционные трубы, люки, а затем происходит детонация. От такого снаряда невозможно укрыться, и залп огнеметных систем выжигает всё на определенной площади.

В войсках несут службу несколько поколений тяжелых огнеметных систем. ТОС-1А «Солнцепек» создан на шасси танка Т-72 и имеет дальность стрельбы до 6 км. С 2022 года в ходе специальной военной операции применяется следующая модификация — ТОС-2 «Тосочка». Она смонтирована на шасси грузовика «Урал», что делает систему гораздо более мобильной и маневренной. Дальность стрельбы увеличена до 18 км. Прицеливание и управление огнем полностью автоматизированы. На «Тосочке» смонтирован кран-манипулятор, благодаря чему она не нуждается в помощи транспортно-заряжающей машины.

ТОС-1А «Солнцепек» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Два года назад в войска поступили новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-3 «Дракон». Их характеристики не раскрывались, но на опубликованных видеокадрах видно, что они выполнены на танковом шасси и имеют 15 направляющих для пуска ракет.

— Это логичное следствие того, какую форму сейчас приняли боевые действия, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. — На линии боевого соприкосновения нет скоплений живой силы и техники из-за обилия дронов. Боевые порядки достаточно разреженные. А самой ценной целью около передовой являются операторы дронов, на которых нужно охотиться. Они находятся в укрытиях, и чтобы их там достать, нужны мощные средства поражения. А поражение укрытий — это то, для чего в свое время ТОСы и создавались.

При атаке малоразмерных и хорошо замаскированных и укрытых целей на передний план выходит вопрос точности поражения, рассказал «Известиям» эксперт по химическому оружию Олег Желтоножко.

— Даже если известны точные координаты блиндажа, то попасть по нему с помощью артиллерии — сложная задача, — пояснил он. — Нужно применять большое количество боеприпасов и иметь точное целеуказание. А боеприпас объемного взрыва, которыми стреляет ТОС, имеет зону поражения больше, чем обычный артиллерийский боеприпас. При подрыве образовывается облако, которое детонирует, и всё, что находится в границах этой зоны, поражается ударной волной. Дом, окоп, другое укрытие — всё подвергается такому давлению.

ТОС-2 «Тосочка» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Расчеты, управляющие беспилотниками, представляют особую опасность для переднего края, и поэтому борьба с ними выходит на передний план, добавил Олег Желтоножко.

— Важно даже не столько поразить самого оператора, сколько задеть всю инфраструктуру, которая находится вокруг него: пульты управления, средства связи и т.д. А термобарические боеприпасы необязательно даже должны попадать точно в цель. Подрыв может производиться и где-то рядом, — заключил он.

Однако такая машина и сама должна быть хорошо защищена, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Кнутов.

— Ей необходимо придавать мобильную огневую группу, которая будет обнаруживать и уничтожать беспилотники. На самой машине должны быть установлены «мангал» и система радиоэлектронной борьбы. И если при этом обеспечить фактор внезапности и быстроты, вероятность успеха будет очень высокой.

Как используются тяжелые огнеметные системы в зоне спецоперации

С недавних пор расчеты тяжелых огнеметных систем начали использовать новую тактику. Теперь боевые машины разных модификаций работают вместе: ТОС-1А «Солнцепек» создает фронтальный вал огня, а колесная и более мобильная ТОС-2 «Тосочка» точечно уничтожает цели, находящиеся в ближнем тылу противника. «Тосочка» более маневренная, и это позволяет быстро менять позиции, наносить неожиданные огневые удары, успешно избегать ответного огня. Немаловажно и то, что система активно использует новые, более точные реактивные снаряды, которые позволяют уничтожать цели на расстоянии до 15 км.

ТОС-1А «Солнцепек» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В мае бойцы подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ рассказали об особенностях работы с ТОС «Солнцепек» на сумском направлении. «ТОС оснащается термобарическими снарядами, которые поражают и выжигают площадь, куда прилетает наш снаряд. Происходит химическая реакция, образуется частичный вакуум, который попадает во все щели блиндажей и выжигает нашего противника», — рассказал командир машины с позывным Атом.

«Известия» рассказывали, как выполняет огневые задачи экипаж ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток», который поразил опорный пункт противника, скопление личного состава и технику. После залпа 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами по заданным координатам бойцы перевели машину в походное положение и покинули позицию. Корректировали огонь расчеты беспилотников, которые в режиме реального времени передавали результаты поражения на командный пункт.

Тимофей Волков