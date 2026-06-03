Пять самых грозных видов вооружений в СССР (The National Interest, США)

Советский Союз был одним из самых мощных блоков государств в истории человечества. В том числе он мог похвастаться и одной из сильнейших армий в мире. Постоянный автор The National Interest представляет пять самых грозных видов советских вооружений на суше, в море и в воздухе.

Кайл Мизоками

Советский Союз был одним из самых мощных блоков государств в истории человечества. Возникший в результате гражданской войны, он мог похвастаться и одной из сильнейших армий в мире.

Это был репрессивный режим, уничтоживший миллионы собственных граждан. Советское руководство считало, что его страну окружают идеологически несовместимые с ним и враждебно настроенные по отношению к нему государства. Оно содержало огромную регулярную армию, якобы в целях обороны, однако это не помешало ему вторгнуться в соседние Польшу, Латвию, Литву, Эстонию и Финляндию.

В Советском Союзе приоритетными направлениями считались наука, технологии и промышленное производство. В результате советская армия снабжалась самым передовым вооружением того времени, миллионы единиц которого продолжают служить и по сей день.

АК-47

Автомат Калашникова, сконструированный в 1947 году, стал тем самым простым пехотным оружием, которое унесло жизни большего числа людей, чем все ядерное оружие, когда-либо примененное в военных целях. АК-47 с его изогнутым рожковым магазином и характерным профилем - самое узнаваемое автоматическое оружие эпохи после окончания Второй мировой войны. С момента создания было выпущено примерно 75 миллионов автоматов.

Военный с АК на испытаниях на право ношения крапового берета в Новосибирской области. Источник: РИА Новости Александр Кряжев

Внешне АК-47 похож на другие винтовки, в частности на немецкую StG-44, которая стала первым в мире настоящим автоматом, и на американскую самозарядную винтовку M-1 Garand. Преимущества АК-47 заключались в том, что он совмещал в себе на тот момент новейшие и более легкие 7,62-миллиметровые пули с полной автоматикой в надежной ствольной коробке. Автомат имел относительно небольшой вес и был простым в сборке и использовании.

Эти качества сделали АК-47 отличным оружием в "войнах за национальное освобождение". Его поставляли не только Красной Армии и войскам стран Варшавского договора, но и различным группировкам, которые в идеологическом смысле были близки Советскому Союзу. Сегодня миллионы таких автоматов продолжают служить армиям различных стран, а также партизанским движениям и террористам.

Подводный ракетный крейсер класса "Тайфун" ("Акула")

Будучи самыми большими из когда-либо созданных подводных лодок, подводные ракетные крейсеры "Тайфун" являлись одним из главных элементов системы российского ядерного сдерживания на море. Эти подводные лодки длиной в 175 метров и водоизмещением в 24 тысячи тонн были в три раза больше американских ударных субмарин класса "Лос-Анджелес" и почти на 10 тысяч тонн тяжелее, чем другие подобные подлодки, такие как подводный ракетный крейсер "Огайо".

Советские атомные подлодки "Тайфун" имели инновационную конструкцию: 20 баллистических ракет подводного пуска Р-39 (SS-N-20 Sturgeon по классификации НАТО) размещались перед рубкой, а не за ней. Каждая такая ракета была оснащена десятью боеголовками.

Шесть подводных лодок "Тайфун" были построены и переданы на вооружение российскому военно-морскому флоту. Одна до сих пор служит опытным судном для ракет "Булава".

Крейсеры "Тайфун" стали прототипом подводной лодки "Красный октябрь" из романа "Охота за Красным октябрем". В романе эта лодка оказалась еще больше прототипа, имела 26 пусковых ракетных шахт вместо 20 и была оснащена магнитогидродинамическим плазменным двигателем.

Основной боевой танк Т-55

Созданный в конце Второй мировой войны средний танк Т-54 стал первым в совершенно новой линии советских основных боевых танков. У него были новые корпус и система подвески, новая орудийная башня, он был оснащен 100-миллиметровой пушкой. Т-54 представлял собой отличное сочетание огневой мощи, защиты и мобильности.

Солдат на танке Т-55 в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска. Источник: © РИА Новости Михаил Воскресенский

Серия модификаций - в том числе попыток сделать его пригодным для ведения боя с применением ядерного оружия - привела к созданию Т-55. Серия Т-54/55 была главной опорой советской армии с момента окончания Второй мировой войны и вплоть до создания его прямого потомка - танка Т-62. Помимо Т-62, потомками Т-55 стали более новые Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90.

До сих пор остается неясным, сколько всего Советский Союз, страны Варшавского договора и Китай выпустили танков Т-55: цифры варьируются от 42 тысяч до 100 тысяч. СССР охотно экспортировал танки Т-55 во многие уголки мира, в том числе в государства Варшавского договора, Северный Вьетнам, на Кубу, в Сирию, Египет, Анголу и прочие страны. Сегодня эти танки до сих пор используются в странах Африки, поскольку, пусть они уже устарели, они дешевы и просты в обслуживании.

Стратегический бомбардировщик Ту-160

Ту-160, получивший среди летчиков прозвище "Белый лебедь", а в НАТО именуемый "Блэкджеком", стал последним стратегическим бомбардировщиком, созданным в Советском Союзе.

Ту-160 разрабатывался как малозаметный бомбардировщик, способный действовать ночью и в сложных метеоусловиях. Он должен был стать проникающим бомбардировщиком, подобным Ту-22, то есть самолетом, способным совершать малозаметные и маловысотные полеты для проникновения в воздушное пространство Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и запускать крылатые ракеты с ядерными боеголовками. 18 декабря 1981 года, после длительного периода разработок, первый Ту-160 поднялся в воздух.

Сверхзвуковой самолёт Ту-160. Источник: © CC BY-SA 3.0, Alex Beltyukov

Ту-160 может нести на борту 22 тонны боеприпасов в двух оружейных отсеках, в том числе крылатые ракеты с ядерными боеголовками Х-55 (РКВ-500, по кодификации НАТО АS-15). Будучи очень похожей на американскую авиационную крылатую ракету, Х-55 представляла собой маленькую дозвуковую крылатую ракету с выдвигающимися крыльями, оснащенную 20-килотонной ядерной боеголовкой.

Ту-160 способен нести двенадцать ракет Х-55.

122-миллимитровая буксируемая гаубица образца 1938 года

В период Второй мировой войны Советский Союз во многом опирался на артиллерию. Буксируемые артиллерийские орудия, в частности минометы, были недорогими, простыми в производстве и достаточно мощными на поле боя. По статистике, больше всего людей на поле боя гибло именно от ударов артиллерии, поэтому Сталин и военное командование Советского Союза основную ставку делали как раз на нее. У Сталинграда были размещены 13 тысяч артиллерийских орудий. А в Курской битве задействовали более 25 тысяч пушек, минометов и гаубиц.

122-миллиметровая буксируемая гаубица М-30 была самым распространенным артиллерийским орудием в советской армии, поэтому ее можно назвать главным представителем советской артиллерии. Эта гаубица могла поражать цели на расстоянии до 11,8 километра и выпускать пять или шесть 21-килограммовых фугасных снарядов в минуту.

122-мм гаубица М-30. Источник: РИА Новости

Во время войны на каждую советскую пехотную дивизию приходилось по 32 таких гаубицы, то есть даже самая скромная дивизия могла вести обстрел с частотой до 4 032 килограмма фугасных снарядов в минуту.

Как и другие советские орудия, гаубицы образца 1938 года можно было использовать в качестве противотанкового оружия, поменяв угол наклона ствола так, чтобы поражать вражеские танки, идущие на прорыв.

Всего было выпущено 19 266 гаубиц образца 1938 года, в основном в период войны.