Трамп наносит сокрушительные удары по союзам США (The Washington Post, США)

WP: политика Трампа нанесла серьезные удары по союзникам США по всему миру

Трамп методично разрушает исторический фундамент американского могущества, пишет WP. "Дипломатия тарана" нынешней администрации отталкивает даже самых преданных союзников Вашингтона, из-за чего вскоре среди друзей Белого дома может остаться лишь одно государство.

Макс Бут

Как Америка унижает Европу и подрывает безопасность Азии

"Секретный ингредиент" американского могущества в эпоху после 1945 года — это союзническая сеть страны. У СССР имелись сателлиты в Восточной Европе, но настоящих друзей почти не было. Сегодня у России нет даже сателлитов, если не считать Белоруссию. Зато есть отношения с Китаем — все более теплые, но до сих пор осторожные. Пекин, в свою очередь, поддерживает близкие связи лишь с горсткой государств. КНДР — единственный союзник Китая в формате военного договора.

Соединенные Штаты, напротив, имеют 51 официального союзника по всему миру. Преимущество за Америкой. Но для ее врагов есть хорошая новость: президент Дональд Трамп, похоже, намерен проделать с американскими союзами то же, что уже проделал с Восточным крылом Белого дома. Давайте совершим обзорное путешествие по миру, чтобы увидеть ущерб, который он нанес характерной дипломатией тарана.

Начнем с Европы. Трамп нанес трансатлантическому альянсу урон, который, возможно, уже не исправить. Все началось с угрозы аннексировать Гренландию. В январе Дания — союзница по НАТО — готовилась к бою с американскими солдатами, опасаясь вторжения на остров. Трамп тогда отступил, но теперь выдвигает новые условия, в их числе — гарантировать доступ американских войск в Гренландию даже в том случае, если она обретет независимость. Местные чиновники называют это серьезным посягательством на суверенитет.

Также Трамп усиливает нападки на НАТО за недостаточную поддержку безрассудной войны США и Израиля против Ирана. Он критикует Италию и Испанию — они закрыли доступ к базам, — но игнорирует ключевые хабы американской военной машины в лице Британии и Германии. Трамп даже потребовал от союзников по НАТО вновь открыть Ормузский пролив — миссия, на которую не отважился американский флот. В конце марта Трамп заявил: "Зачем нам защищать их, если они не защищают нас?"

С тех пор американская администрация анонсировала вывод 5 тысяч солдат из Германии и отменила отправку бригады в Польшу. Правда, потом Трамп сказал, что пошлет в Польшу больше войск — возможно, из Германии. По неподтвержденным данным, администрация хочет резко сократить число американских боевых самолетов и кораблей, которые Европа может задействовать в случае кризиса. Трамп заморозил американскую помощь Украине. Как после этого можно быть уверенным, что в случае войны России с НАТО США встанут на защиту альянса?

Союзников США в Азии Трамп не подвергает столь же сокрушительной критике, как европейских. Тем не менее их безопасность тоже под угрозой из-за его действий. Всем друзьям Америки в регионе угрожает Китай. Каково им слышать, как Трамп на недавнем саммите величает Си Цзиньпина "великим лидером" и говорит: "быть вашим другом — это честь"? Как недавно заметил Ричард Хаас из Совета по международным отношениям, с КНР у США отношения теплее, чем с Канадой.

После раболепного саммита с Си Трамп обрушился на Тайвань из-за доминирования острова в производстве высокотехнологичных микрочипов. Также американский лидер выразил сомнение в том, что станет защищать эту островную демократию. "Последнее, что нам сейчас нужно, — это война в девяти с половиной тысячах миль от дома", — заявил он, приукрасив реальное расстояние на пару тысяч миль. И это на фоне войны Америки с Ираном в 6 300 милях. Затем Трамп объявил о заморозке продажи оружия Тайваню на 14 миллиардов долларов и назвал этот шаг "разменной монетой" в торге с Пекином.

Способность Америки сдерживать возможное нападение Китая на Тайвань ослабла еще до этого. Виной тому — опасная убыль высококлассных американских боеприпасов, основная часть которых ушла на войну с Ираном. Комментарии Трампа о Тайване еще больше повышают риск войны и заставляют союзников — Японию, Австралию и Южную Корею — задаваться вопросом: не бросит ли Трамп и их? Помимо прочего, эти государства страдают от резкого падения поставок нефти с тех пор, как Иран закрыл Ормузский пролив.

Трамп всегда был ближе к монархам Персидского залива, чем к демократическим союзникам Америки. И здесь не обошлось без его прибыльных деловых связей. Те же эмиратцы вложили полмиллиарда долларов в его криптофирму, а Катар подарил самолет за 400 миллионов. Саудовская компания заключила с империей Трампа ряд многомиллионных сделок. Но война с Ираном ставит под удар и отношения США со странами залива. Закрытие Ормуза и иранские атаки на нефтяную инфраструктуру уже нанесли серьезный урон экономикам этих государств. И теперь Трамп дает понять, что заключит с Тегераном сделку, которая сохранит за Ираном статус постоянной угрозы для соседних государств.

Для пущей убедительности Трамп добавил, что, если Оман, союзник Вашингтона, начнет брать вместе с Ираном плату за проход через Ормузский пролив, он "разнесет их в клочья". А еще ошарашил американских партнеров "обязательным требованием" присоединиться к Соглашениям Авраама с Израилем. Требование адресовано Пакистану, Турции, Египту, Иордании, Саудовской Аравии и Катару. "Честно говоря, я думаю, они нам это должны", — заявил Трамп.

У Турции, Египта и Иордании уже давно есть дипломатические отношения с Израилем. О чем тогда, черт возьми, толкует Трамп? Он что, всерьез думает, что страны залива у него в долгу за эту разорительную войну, которую они не просили начинать? Шанс на то, что Саудовская Аравия, Катар или Пакистан вступят в Соглашения Авраама, равен нулю, если только Израиль не наметит путь к созданию палестинского государства. А для правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху это абсолютное табу.

Хорошо еще, что у США столь тесные отношения с Израилем. Потому что, судя по всему, скоро последний может остаться их единственным союзником.