ОАК считает реальным выпуск около 500 самолетов за 10-12 лет

Программа испытаний в условиях естественного обледенения
Самолеты МС-21, SJ-100 и Ил-114 завершили программу испытаний в условиях естественного обледенения.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Глава корпорации Вадим Бадеха отметил, что нужно зафиксировать договоренности с компаниями

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) считает реальным выпуск около 500 самолетов для авиакомпаний РФ в ближайшие 10-12 лет, однако нужно зафиксировать договоренности с компаниями, заявил в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ-2026 глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

По его словам, первая партия гражданских самолетов уже законтрактована и находится в производстве.

"По следующей партии согласованы основные параметры, необходимо зафиксировать в контрактах договоренности с авиакомпаниями. Объем реален с учетом завершения реализации инвестиционной программы", - сказал он.

Бадеха отметил, что ОАК выполнила задачу консолидации авиастроения. "Консолидация авиастроения была одной из задач первого этапа развития ОАК, когда отрасль находилась на грани развала, а авиакомпании, как и простые россияне, пересели на подержанные иномарки. Эта задача была выполнена. Ни один завод и ни одна компетенция не были потеряны, во многом благодаря доходам от продаж боевой техники и системной поддержке государства", - сказал он.

При этом Россия единственная в мире самостоятельно производит все комплектующие и материалы для самолетов, тогда как во всем мире в их выпуске участвуют десятки стран, подчеркнул он. "Наша отрасль подтвердила, что может на равных конкурировать с мировыми лидерами авиастроения", - сказал глава ОАК.

Предложения по объемам поставок самолетов с учетом прогнозного спроса и выбытия машин из текущего парка внесены в правительство, после соответствующего рассмотрения будет утверждаться новая комплексная программа развития авиационной отрасли, говорил в апреле замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков. По его словам, программа поставки второй партии отечественных самолетов требует фондирования более 3 трлн руб., идет работа над формированием окончательной финансовой модели.

Речь идет в том числе о 90 МС-21 для "Аэрофлота" помимо 18 законтрактованных, 100 Ту-214 для S7 и 20 Ил-114-300 для "Авроры", а также минимум 100 импортозамещенных SJ-100.

