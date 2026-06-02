Первый серийный МС-21-310 передан из цеха окончательной сборки на испытания

Источник изображения: topwar.ru

Первый серийный пассажирский самолет МС-21-310 покинул цех окончательной сборки и отправился на испытания. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на ОАК.

На Иркутском авиазаводе завершили сборку первого серийного МС-21-310, самолет передан в летно-испытательное подразделение, где пройдет все необходимые наземные и летные испытания. Одновременно будет обкатана технология подготовки передачи серийных машин заказчику. А в цехе окончательной сборки на место выведенного самолета поставили очередной самолет.

После прохождения всех необходимых испытаний и нанесения покраски первый серийный лайнер МС-21-310 передадут заказчику. Правда, произойдет это только после получения сертификата типа на импортозамещенную машину. Предварительно, завершение сертификации планируется в первом квартале следующего года. Пока же сборка серийных самолетов будет продолжаться.

Завод продолжает последовательно наращивать темпы постройки серийных импортозамещенных самолетов МС-21-310. (...) Планируем и далее увеличивать темпы серийного производства с целью выхода на уровень 36 самолетов в год.

МС-21-310 – среднемагистральный узкофюзеляжный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Первый полет с импортными системами совершил в 2017 году.