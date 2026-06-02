Австралийский флот пополнил второй патрульный корабль типа "Арафура"

В минувшие выходные, 30 мая, Королевский военно-морской флот Австралии принял в свой состав второй патрульный корабль океанской зоны класса "Арафура" – "Эйр" (Eyre). Как уточняет Naval News, церемония состоялась на базе Стирлинг в Западной Австралии.

Еще в 2018 году Минобороны Австралии и компания Luerssen Australia (теперь – Civmec Defence Industries) заключили контракт на постройку 12 патрульных кораблей стоимостью 3,6 млрд австралийских долларов. Однако из-за задержек программа была пересмотрена, и в 2024 году правительство страны сократило заказ до шести кораблей.

Патрульный корабль "Эйр", Австралия

Первые два корабля серии – "Арафура" и "Эйр" – построили на верфи Osborne Naval Shipyard в Аделаиде. Головной корабль заложили в мае 2019 года, спустили на воду в декабре 2021 года и ввели в строй в июне 2025 года. "Эйр" заложили в апреле 2020-го и спустили на воду в ноябре 2023-го.

Остальные четыре корабля класса "Арафура" ("Пилбара", "Джипсленд", "Иллаварра" и "Карпентария") строятся на верфи Civmec в Хендерсоне в Западной Австралии. Их собираются вводить в строй с годичным интервалом, начиная с корабля "Пилбара", который должны передать австралийскому флоту в этом году.

За основу класса "Арафура" взяты созданные Lürssen Werft корабли класса "Даруссалам", разработанные для Королевского флота Брунея по проекту OPV80. Длина австралийского патрульного корабля составляет 80 метров, ширина – 13 метров, водоизмещение – 1640 тонн. Оснащенные двумя дизельными двигателями MTU 16V мощностью 4440 кВт каждый, корабли этого типа могут развивать скорость до 20 узлов. Дальность плавания – 4000 морских миль, автономность – 21 день. Экипаж – 40 человек; возможно дополнительное размещение до 20 человек.

Корабль вооружают 40-мм артустановкой от итальянской группы Leonardo и двумя 12,7-мм пулеметами. По бортам размещают две скоростные 8,5-метровые надувные лодки с жестким корпусом типа RIB, а на корме – еще одну, 10-метровую. Кроме того, на палубе может базироваться беспилотный летательный аппарат.

