НАТО готово отработать антидроновую систему Overwatch в Балтии и на Украине

Голландская программная платформа Overwatch, разработанная компанией Airwayz, прошла одно из самых сложных испытаний НАТО в области противодействия дронам. Об том, что испытания были сложными и при этом успешными, пишет западная пресса со ссылкой на военных.

Отработка использования новой программы осуществлялась в ходе учений TIE 2026, закончившихся в последней декаде мая и проходивших на полигоне Маркнессе в Нидерландах. Система в реальном времени объединила сенсоры и вооружение из 13 стран в единую командную картину.

Overwatch, как сообщается, выступила в роли ведущей системы командования и управления для группы участников. Платформа подключилась к 31 агрегатору данных и 15 отдельные сенсорам и РЛС - всего к 46 узлам по стандарту STANREC 4869.

Из западной прессы:

Это позволило создать комплексную картину воздушной обстановки и напрямую управлять средствами поражения: от постановки помех до применения кинетических перехватчиков.

Тесты включали симуляцию реальной атаки дронов в сложной многоуровневой среде. Участвовали системы разных типов: акустические детекторы, пассивные RF-сенсоры, радары, глушилки, кинетические перехватчики и системы идентификации. Главной сложностью стала интеграция оборудования от разных производителей и стран, ранее никогда не работавших вместе.

OVERWATCH продемонстрировала не только приём данных, но и выдачу команд для поражения целей.

Бригадный генерал в отставке Ярон Розен, исполнительный директор Airwayz:

TIE26 подтвердили эффективность программного комплекса в полевых условиях. С учётом масштаба и скорости скоординированных угроз дронов, которые превышают возможности любого человеческого контроля. Подключение систем из 13 стран через единый слой управления при реальной угрозе — именно такой стандарт нужен НАТО.

Успех в TIE26 открывает платформе дорогу к следующим этапам, включая учения BATT26 в Латвии в августе 2026 года. Платформу планируют отработать не только в восточных странах НАТО на Балтике, но и, по некоторым данным, на Украине. Это позволит адаптировать систему к реальным боевым условиям современного конфликта и ускорить ее внедрение для усиления коллективной обороны.

Соответственно, Запад продолжает использовать Украину и как поле боя в войне против России, и как испытательный полигон для своего вооружения и систем управления. Вполне понятно, что голландская разработка направлена против России.

