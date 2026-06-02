Армии США разрешили использовать гильзы, изготовленные по технологии Peak Alloy

Американская компания Federal Premium Ammunition объявила о заключении соглашения, в рамках которого армии США разрешается использовать запатентованную технологию гильз Peak Alloy для применения в различных патронах и системах вооружения.

Технология изготовления гильз Peak Alloy впервые была представлена на коммерческом рынке в 2025 году. Такие гильзы изготавливаются из специального стального сплава, а не из традиционной латуни. Сплав является собственностью Federal и включает, как утверждается, уникальные элементы, также применяемые в производстве сейфов, ядерных реакторов и других высокопрочных конструкций. Такие гильзы способны выдерживать давление до 80 000 psi (около 5500 атмосфер) против ~65 000 psi (около 4400 атмосфер) у стандартных латунных гильз по стандартам SAAMI. Никелевое покрытие обеспечивает устойчивость к ржавчине и воздействию окружающей среды.

Гильза Peak Alloy действует как «мини-сосуд высокого давления»: она поглощает часть энергии выстрела, уменьшая нагрузку на ствольную коробку оружия. Работает в современных винтовках со стандартным затвором (не требует специального «магнум»-затвора), при условии, что оружие изготовлено по современным стандартам прочности. При этом обладающий гильзой Peak Alloy патрон 7mm Backcountry с пулей 170 гран достигает скорости около 914 м/с. Благодаря высокой скорости пуля сохраняет большую кинетическую энергию на средних и дальних дистанциях. Кроме того, высокий баллистический коэффициент уменьшает падение пули и снос ветром. До недавнего времени технология Peak Alloy была доступна только в патроне 7mm Backcountry, который был принят стандартом SAAMI в 2025 году, однако уже скоро может быть адаптирована к другим калибрам.

