Правительство утвердило правила работы иностранных судов в российских водах

Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте.

Кабмин утвердил правила привлечения иностранных судов для работ в России

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Правительство разрешило привлекать суда под иностранным флагом для работ во внутренних водах России.

"Утвердить прилагаемые Правила осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1 статьи 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, с использованием судов, плавающих под флагами иностранных государств", — говорится в постановлении.

Речь идет о каботажных работах, поисковых и спасательных операциях, подводно-технических и гидротехнических работах, а также удалении затонувшего имущества во внутренних морских водах и территориальном море.

Согласно документу, такие работы могут проводиться с использованием иностранных судов при наличии разрешения, выданного Росморречфлотом по согласованию с ФСБ и Минобороны. Его срок составляет не более одного года.