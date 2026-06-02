Для итальянского флота заложили дополнительный патрульный корабль типа PPA

На верфи Fincantieri в Рива-Тригозо, недалеко от Генуи, заложили киль восьмого многоцелевого патрульного корабля типа PPA. Как уточняет Naval News, это событие знаменует официальное начало строительных работ над корпусом корабля и готовность его первого блока.

Программа обновления ВМС Италии, стартовавшая в 2015 году, предполагала в том числе закупку семи кораблей класса PPA. Позднее, в марте 2024 года, Италия и Индонезия заключили соглашение о поставке Джакарте двух таких кораблей. Первым заказчику передали летом 2025-го уже построенный для итальянского флота корабль "Маркантонио Колонна", который стал пятым в линейке PPA.

Закладная доска восьмого многоцелевого патрульного корабля типа PPA, Италия

Такая же судьба ожидала и шестой корабль серии, "Руджеро Лауриа", поставленный Индонезии в конце 2025-го.

Программа строительства для итальянского флота кораблей типа PPA реализуется под эгидой европейской Организации по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR). После передачи двух корпусов Джакарте были заключены соглашения на поставку ВМС Италии двух дополнительных кораблей.

Ранее построенный "Маркантонио Колонна" был выполнен в конфигурации Light Plus, как и третий корабль серии, "Раймондо Монтекукколи". Однако новую версию корабля собираются строить в полном варианте (Full). В такой конфигурации создан корабль "Джованни делле Банде Нере", ставший четвертым в линейке PPA и несущий службу с февраля 2022 года.

Согласно утвержденному графику программы, новый "Маркантонио Колонна" спустят на воду в апреле 2028 года, а передача итальянским ВМС запланирована на 2030 год.

Полное водоизмещение корабля в конфигурации Full составит 6270 тонн (у первых трех PPA в облегченной версии водоизмещение не превышало 4900 тонн), длина корпуса – 143 метра, ширина – 16,5 метра. Оснащенный дизель-газотурбинной энергетической установкой корабль сможет развивать скорость свыше 31 узла. Дальность плавания – 5000 морских миль. Экипаж – 173 человека (возможно дополнительное размещение 30 человек).

Вооружение корабля включает установку вертикального пуска SYLVER A50 на 16 зенитных ракет "Астер-15/30", противокорабельный ракетный комплекс "Тесео", 127-мм орудие от группы Leonardo и 76-мм артустановку с управляемыми боеприпасами, два 25-мм дистанционно управляемых арткомплекса и две 324-мм трехтрубные торпедные установки.

В ангаре могут размещаться два вертолета типа NH-90 или один AW-101. На корме оборудована аппарель для быстрого спуска и подъема 11-метровой надувной лодки с жестким корпусом типа RIB.

