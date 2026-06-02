«Калашников» начал поставки новейшего беспилотника «Скат-220» заказчику

1 июня

«Концерн «Калашников» начал поставки новейшего беспилотного летательного аппарата «Скат-220» собственной разработки заказчику. Воздушное судно создано на основе широко известного беспилотника «Скат-350 М», — говорится в Telegram-канале компании.

Как отметили в компании, воздушное судно превосходит его по ряду характеристик «Скат-350 М». При меньшем размахе крыла, который составляет 2,2 метра, и весе в 12 кг аппарат достигает скорости до 160 км/ч. В концерне подчеркнули, что такие показатели делают модель уникальной в своем классе.

Беспилотник оснащен электрическим двигателем и способен находиться в воздухе более 150 минут. Технические особенности конструкции позволяют аппарату стартовать с катапульты и осуществлять посадку на парашюте. Разработчики также заявили о высокой надежности и износостойкости нового изделия.

Генеральный директор концерна Алан Лушников 22 мая впервые представил управляемый боеприпас «Куб-10МЭ» с дальностью полета свыше 100 км. По его словам, разработка создана с учетом опыта специальной военной операции и современных требований заказчика.