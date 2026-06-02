Войти
Военное обозрение

КСИР показал «брутальные» кадры патрулирования Ормузского пролива своими катерами

119
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВМС КСИР опубликовали видеоролик, на котором можно увидеть быстроходные катера, круглосуточно патрулирующие акваторию Ормузского пролива. Как правило, катера КСИР используются для сопровождения проходящих судов — и остановки тех, которые игнорируют предупреждения и пытаются пройти через Ормуз без согласования с Тегераном.

Иран наглядно демонстрирует, что даже после уничтожения основной части своих ВМС КСИР сохранил возможность использовать «москитный флот» и другие асимметричные тактики, вполне способные наносить противнику неприемлемый ущерб. Кроме того, ВМС КСИР сформировали боеспособный морской компонент сил «Басидж», мобилизовав десятки тысяч гражданских судов с целью «действовать до берегов Танзании». Как показала практика, «москитный флот» даже без серьезного вооружения способен достаточно эффективно блокировать Ормузский пролив.

Ранее Центральное командование американских сил в регионе заявило об уничтожении шести маломерных иранских катеров, которые якобы угрожали коммерческим судам в районе Ормузского пролива. По словам Трампа, в операции были задействованы вертолеты AH-64 Apache и MH-60 Seahawk палубной авиации ВМС США. В свою очередь, иранская сторона заявила, что в результате американских атак не пострадал ни один катер «москитного флота». В заявлении Тегерана утверждается, что американские военные по своему обыкновению атаковали лодки с гражданскими пассажирами, в результате чего погибло пять человек.

«Брутальные» кадры от КСИР:

Максим Светлышев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Танзания
Продукция
AH-64
SH-60
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 01:06
  • 0
Комментарий к "Шеф Пентагона: США найдут способы помочь Украине защитить себя"
  • 01.06 23:52
  • 0
Комментарий к: "Военкор: рассказы про удары по центрам принятия решения - детские страшилки", и сходные тексты.
  • 01.06 22:32
  • 15970
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.06 20:52
  • 11
Новая "Нормальность" войны. Директор ЦАСТ Руслан Пухов на Грушинской конференции
  • 01.06 20:25
  • 1
Африканский корпус обзавёлся полноценной авиагруппой
  • 01.06 20:17
  • 1
Тактика "тысячи порезов". Что происходит в зоне СВО
  • 01.06 19:55
  • 3
Новая российская подводная лодка с ядерными торпедами будет искать бреши в подводной обороне США (Asia Times, Гонконг)
  • 01.06 12:34
  • 6
«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»
  • 01.06 11:00
  • 1
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 01.06 10:43
  • 1
Названо оружие для нейтрализации всей военной инфраструктуры Европы
  • 01.06 07:16
  • 0
Комментарий к "Су-35 против F-35: есть ли у российских истребителей преимущества перед новейшими самолетами-невидимками НАТО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 01.06 06:22
  • 1
Вступительная речь министра войны США Пита Хегсета на открытии саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" (The White House, США)
  • 01.06 06:02
  • 1
В ОДКБ обсудили совершенствование систем связи с учетом опыта СВО
  • 01.06 05:55
  • 7
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 01.06 05:40
  • 0
Комментарий к "Россия развертывает истребители Су-57 для интенсивных операций по всей линии фронта на Украине: расширение авиапарка повышает готовность российских войск (Military Watch Magazine, США)"