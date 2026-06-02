КСИР показал «брутальные» кадры патрулирования Ормузского пролива своими катерами

ВМС КСИР опубликовали видеоролик, на котором можно увидеть быстроходные катера, круглосуточно патрулирующие акваторию Ормузского пролива. Как правило, катера КСИР используются для сопровождения проходящих судов — и остановки тех, которые игнорируют предупреждения и пытаются пройти через Ормуз без согласования с Тегераном.

Иран наглядно демонстрирует, что даже после уничтожения основной части своих ВМС КСИР сохранил возможность использовать «москитный флот» и другие асимметричные тактики, вполне способные наносить противнику неприемлемый ущерб. Кроме того, ВМС КСИР сформировали боеспособный морской компонент сил «Басидж», мобилизовав десятки тысяч гражданских судов с целью «действовать до берегов Танзании». Как показала практика, «москитный флот» даже без серьезного вооружения способен достаточно эффективно блокировать Ормузский пролив.

Ранее Центральное командование американских сил в регионе заявило об уничтожении шести маломерных иранских катеров, которые якобы угрожали коммерческим судам в районе Ормузского пролива. По словам Трампа, в операции были задействованы вертолеты AH-64 Apache и MH-60 Seahawk палубной авиации ВМС США. В свою очередь, иранская сторона заявила, что в результате американских атак не пострадал ни один катер «москитного флота». В заявлении Тегерана утверждается, что американские военные по своему обыкновению атаковали лодки с гражданскими пассажирами, в результате чего погибло пять человек.

«Брутальные» кадры от КСИР:

Максим Светлышев