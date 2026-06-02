Индия подтвердила подписание контракта на поставку КР BrahMos Вьетнаму

ЦАМТО, 1 июня. Секретарь Минобороны Индии Раджеш Кумар Сингх в ходе форума по безопасности "Шангри-Ла Диалог" в Сингапуре публично подтвердил факт подписания контракта на экспорт сверхзвуковых КР BrahMos Вьетнаму.

Как сообщает The Diplomat, заявление прозвучало на пресс-подходе на полях форума в ответ на вопрос делегата с вьетнамской стороны. По словам Р.Сингха, "по Вьетнаму сделка находится на финальной стадии. В действительности, по Вьетнаму, насколько мне известно, она уже подписана – вероятно, официально не объявлена, но уже подписана".

По данным издания The Print, контракт был подписан в предшествующем финансовом году. Его отсутствие в публичном пространстве стороны объясняют соображениями "оперативной чувствительности". Заявление Сингха квалифицировано профильными изданиями как первое официальное публичное подтверждение факта сделки.

Параметры контракта

Официальные финансовые условия договора сторонами не раскрывались. По некоторым данным, стоимость контракта составляет порядка 60 млрд. индийских рупий (около 629 млн. долл.) с учетом обучения личного состава и логистического сопровождения. Объем поставок, конкретные модификации и временные рамки официально не сообщались.

По неподтвержденным данным, в состав пакета поставки входят береговые противокорабельные ракетные комплексы (БПРК) наземного базирования с пусковыми установками (ПУ), командно-штабными машинами (КШМ), радиолокационными станциями (РЛС) и начальным боекомплектом. Также договором предусмотрена подготовка расчетов.

Как известно, первым зарубежным заказчиком системы BrahMos стали Филиппины. Контракт на сумму 375 млн. долл. был подписан в январе 2022 года и предусматривал поставку трех батарей берегового базирования. Первая партия доставлена в апреле 2024 года, вторая – в апреле 2025 года, завершение поставок по контракту ожидается в 2025-2026 годах. Вьетнам стал вторым экспортным заказчиком системы в регионе Юго-Восточной Азии.

Параллельно Р.Сингх подтвердил, что переговоры с Индонезией "находятся на финальной стадии". По имеющимся данным, соответствующее межправительственное соглашение с Джакартой было подписано в марте 2026 года, однако поставки увязаны с урегулированием вопросов финансирования.

Р.Сингх подчеркнул приверженность Индии оборонно-промышленному партнерству со странами АСЕАН, указав на принцип поставок передовых систем вооружений исключительно государствам, квалифицируемым как "дружественные страны". По данным открытых источников, не менее 15 стран, включая Таиланд, Египет, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бразилию и Аргентину, рассматриваются как потенциальные покупатели системы. Рост интереса на мировом рынке к системе BrahMos связывают, в том числе, с ее эффективным боевым применением в ходе операции "Синдур" (май 2025 года).