Кабулов: соглашение с Афганистаном о ВТС касается ремонта военной техники

ЦАМТО, 1 июня. Соглашение между РФ и Афганистаном о военно-техническом сотрудничестве касается, в первую очередь, ремонта и восстановления военной техники российского производства, которая находится на вооружении у Афганистана.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил советник министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

"Соглашение носит рамочный характер, практический. По российскому законодательству для любого военно-технического соглашения нужна такая договорно-правовая база. В первую очередь, афганских партнеров, разумеется, интересует ремонт и восстановление различной военной техники российского производства", – сказал З.Кабулов.

Как напоминает агентство, Россия и Афганистан 27 мая подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Подписание документа состоялось на проходившем в Московской области 26-29 мая Международном форуме по безопасности. Минобороны Афганистана 31 мая заявило, что практическая работа по соглашению начнется в ближайшие дни.