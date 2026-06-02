ВВС Армении оснастили истребители Су-30СМ иранскими планирующими авиабомбами Yasin

Су-30СМ б.н. 30 "красный" с опознавательными знаками ВВС Армении
Источник изображения: vk.com/nskplanes

ЦАМТО, 1 июня. В ходе воздушной части парада в Ереване 28 мая истребители ВВС Армении Су-30СМ впервые публично продемонстрировали подвеску иранских планирующих УАБ, идентифицированных как Yasin иранского производства.

Как отмечает Defence Security Asia, факт применения иранских авиационных боеприпасов на российских платформах зафиксирован впервые. Истребители Су-30СМ поступили на вооружение ВВС Армении в 2020 году в рамках контракта, подписанного в январе 2019 года между Ереваном и Москвой. По условиям сделки Армения приобрела четыре самолета данного типа по внутрироссийским ценам с использованием российского кредита в объеме 100 млн. долл. Первоначально самолеты были получены без комплекта авиационного вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", поскольку российское законодательство ограничивало экспорт ракет дальностью свыше 130 км, а закупка авиационных средств поражения в рамках контракта не была предусмотрена. В ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году самолеты Су-30СМ ВВС Армении не выполняли боевых задач по нанесению высокоточных ударов ввиду отсутствия управляемого вооружения, что подтвердил впоследствии премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Планирующая авиабомба Yasin разработана Организацией авиационной промышленности Ирана. Боеприпас относится к классу высокоточных управляемых планирующих авиабомб с раскладным крылом и массой около 300 кг, оснащен боевой частью массой 225 кг (класс 500 фунтов, соответствует американскому аналогу Mk-82). Система наведения – комбинированная: спутниковая (GPS/ГЛОНАСС) и инерциальная (ИНС). Заявленное круговое вероятное отклонение (КВО) составляет от 10 до 50 м. Дальность применения при высотном пуске достигает 120 км, при типовом профиле – 50-60 км, что позволяет носителю действовать за пределами зон поражения объектовых средств ПВО малой и средней дальности. Боеприпас обеспечивает применение в любое время суток в сложных метеорологических условиях.

Интеграция Yasin на Су-30СМ предполагает совместимость с бортовой системой управления вооружением самолета. Наличие раскладных несущих поверхностей обеспечивает аэродинамическую эффективность на глиссаде к цели. Отличительной особенностью конструкции, зафиксированной на фотоматериалах парада, являются характерные складывающиеся крылья Yasin. Установка боеприпаса на стандартные узлы подвески Су-30СМ документально подтверждена видеозаписями с парада.

Демонстрация вооружения вписывается в последовательную реализацию Арменией политики диверсификации военно-технического сотрудничества. После завершения карабахской войны в 2020 году Ереван целенаправленно расширяет номенклатуру поставщиков ВиВТ. В частности, в 2024-2026 годах зафиксированы переговоры о закупке индийских ракет "воздух-воздух" Astra BVR для тех же самолетов Су-30СМ. На параде 28 мая 2026 года, помимо иранских боеприпасов, экспонировались образцы вооружения индийского, французского и собственного армянского производства, что свидетельствует о реализации многовекторной стратегии в сфере ВТС.

В феврале 2026 года президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил готовность Тегерана завершить работу над документом о всестороннем стратегическом партнерстве с Арменией. В ходе переговоров министра обороны Армении Сурена Папикяна с иранским руководством стороны зафиксировали итоги оборонного взаимодействия как удовлетворительные. По имеющимся данным, совокупный объем армяно-иранских соглашений в сфере ВТС оценивается примерно в 500 млн. долл. и охватывает поставки боеприпасов и систем ПВО малой дальности (в ходе парада были продемонстрированы ЗРК ближнего действия AD-08 Majid).

