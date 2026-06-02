Еще один танк, похожий на Т-14 "Армата", замечен в Китае

Компоновка, примененная на Т-14 "Армата", с нахождением экипажа в передней части корпуса, похоже, становится обязательным атрибутом танков нового поколения. Подобное техническое решение уже было продемонстрировано на китайском серийном Type 100 и на макете американского М1Е3.

В конце минувшей недели на одной из китайских магистралей был замечен ранее неизвестный образец боевой машины с аналогичным расположением капсулы для танкистов.

От упомянутого выше Type 100 он отличается увеличенными размерами ходовой части - с семью катками с каждого борта. Длинноствольное орудие, установленное в необитаемой башне, по всей видимости, имеет калибр 125 мм.

Большее количество деталей рассмотреть было невозможно, так как машину укрыли маскировочной накидкой, но, учитывая широкое распространение в армии Китая комплексов активной защиты, наверняка такое оборудование применено на этой новинке.

Пока непонятно, разрабатывается ли замеченный образец для собственный армии или танк изготовлен на экспорт, для какого-то иностранного заказчика. Если второе, то можно ожидать его демонстрации на выставках вооружений.

Алексей Брусилов

Фото и видео: социальные сети