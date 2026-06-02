Путин поручил ФСБ гарантировать населению бесперебойный доступ в интернет

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ФСБ гарантировать населению страны бесперебойный доступ к ключевым интернет-сервисам даже в периоды ограничений связи. Под защиту должны попасть «Госуслуги», платежные системы, банковские приложения, сервисы записи к врачу и экстренные вызовы при нулевом балансе. Соответствующий доклад премьер-министр Михаил Мишустин и глава ФСБ Александр Бортников должны представить до 1 июля 2026 года.

Поручение главы государства направлено на устранение сбоев в работе гражданской инфраструктуры во время ограничений работы интернета в рамках применения мер безопасности. Как известно, временные ограничения работы связи вводились преимущественно в праздничные дни, из-за чего люди не могли записаться на прием к врачу, вызвать такси и заказать доставку продуктов. По поручению главы государства теперь Минцифры и ФСБ обязаны найти техническое решение, в рамках которого будут разграничены точечные оборонные меры и функционирование социально значимых сегментов работы интернета.

Кроме того, Путин поручил расширить в регионах практику предоставления соцуслуг участникам СВО и членам их семей, а также подготовить предложения по составу флота, необходимого для обеспечения территорий Крайнего Севера.

Ранее сообщалось, что Минцифры вместе с операторами связи проработали технические решения, позволяющие банкоматам и платежным терминалам работать в условиях отключения мобильного интернета.