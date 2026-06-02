Войти
Военное обозрение

Путин поручил ФСБ гарантировать населению бесперебойный доступ в интернет

101
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ФСБ гарантировать населению страны бесперебойный доступ к ключевым интернет-сервисам даже в периоды ограничений связи. Под защиту должны попасть «Госуслуги», платежные системы, банковские приложения, сервисы записи к врачу и экстренные вызовы при нулевом балансе. Соответствующий доклад премьер-министр Михаил Мишустин и глава ФСБ Александр Бортников должны представить до 1 июля 2026 года.

Поручение главы государства направлено на устранение сбоев в работе гражданской инфраструктуры во время ограничений работы интернета в рамках применения мер безопасности. Как известно, временные ограничения работы связи вводились преимущественно в праздничные дни, из-за чего люди не могли записаться на прием к врачу, вызвать такси и заказать доставку продуктов. По поручению главы государства теперь Минцифры и ФСБ обязаны найти техническое решение, в рамках которого будут разграничены точечные оборонные меры и функционирование социально значимых сегментов работы интернета.

Кроме того, Путин поручил расширить в регионах практику предоставления соцуслуг участникам СВО и членам их семей, а также подготовить предложения по составу флота, необходимого для обеспечения территорий Крайнего Севера.

Ранее сообщалось, что Минцифры вместе с операторами связи проработали технические решения, позволяющие банкоматам и платежным терминалам работать в условиях отключения мобильного интернета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 01:06
  • 0
Комментарий к "Шеф Пентагона: США найдут способы помочь Украине защитить себя"
  • 01.06 23:52
  • 0
Комментарий к: "Военкор: рассказы про удары по центрам принятия решения - детские страшилки", и сходные тексты.
  • 01.06 22:32
  • 15970
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.06 20:52
  • 11
Новая "Нормальность" войны. Директор ЦАСТ Руслан Пухов на Грушинской конференции
  • 01.06 20:25
  • 1
Африканский корпус обзавёлся полноценной авиагруппой
  • 01.06 20:17
  • 1
Тактика "тысячи порезов". Что происходит в зоне СВО
  • 01.06 19:55
  • 3
Новая российская подводная лодка с ядерными торпедами будет искать бреши в подводной обороне США (Asia Times, Гонконг)
  • 01.06 12:34
  • 6
«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»
  • 01.06 11:00
  • 1
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 01.06 10:43
  • 1
Названо оружие для нейтрализации всей военной инфраструктуры Европы
  • 01.06 07:16
  • 0
Комментарий к "Су-35 против F-35: есть ли у российских истребителей преимущества перед новейшими самолетами-невидимками НАТО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 01.06 06:22
  • 1
Вступительная речь министра войны США Пита Хегсета на открытии саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" (The White House, США)
  • 01.06 06:02
  • 1
В ОДКБ обсудили совершенствование систем связи с учетом опыта СВО
  • 01.06 05:55
  • 7
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 01.06 05:40
  • 0
Комментарий к "Россия развертывает истребители Су-57 для интенсивных операций по всей линии фронта на Украине: расширение авиапарка повышает готовность российских войск (Military Watch Magazine, США)"