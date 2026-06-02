Труженики воздушных маршрутов

1 июня – День военно-транспортной авиации.

В небе, на аэродромах, полигонах, в мастерских – всюду военнослужащие авиационного объединения ВКС России успешно выполняют задачи по предназначению, совершенствуют лётную выучку и готовят молодых специалистов. Об истории ВТА, её нынешнем состоянии и перспективах развития на ближайшие годы «Красной звезде» рассказывает командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир БЕНЕДИКТОВ.

Командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

– Владимир Валентинович, за 95 лет ВТА прошла путь от формирования 1 июня 1931 года опытного воздухо-десантного отряда до авиационного объединения в составе ВКС России. Какие основные вехи в истории развития ВТА вы могли бы выделить?

– Вначале хочется отметить 1955 год, когда, по сути, и появилось само понятие «военно-транспортная авиация».

В этом неоценимая роль маршала авиации Николая Семёновича Скрипко. ВТА – это его детище, которое до того момента называлось транспортно-десантной авиацией и входило в состав ВДВ.

В 60-х годах с приходом на вооружение рамповых самолётов, таких как Ан-8, Ан-12, мы начали приобретать облик той силы, которая сегодня имеется в руках России. В последующем начались поставки легендарных Ан-22. Дальше, в 70-х годах, – Ил-76, с появлением которых увеличились возможности по перевозке личного состава и техники. Одним из самых ярких моментов в нашей истории является поступление на вооружение Ан-124 в середине 80-х. В тот период военно-транспортная авиация пришла к своему расцвету, олицетворяя достижения страны количественным составом и числом регионов базирования.

Говоря о выполненных задачах, подчеркну, что авиационное объединение неоднократно принимало участие в реализации важных решений руководства страны и Вооружённых Сил России. Это и ликвидация последствий землетрясения в Перу в 1970 году, и Афганская война. На наших крыльях туда были доставлены передовые части. В 1988 году военно-транспортная авиация пришла на помощь народу Армении, когда случилось Спитакское землетрясение. Военнослужащие ВТА принимали участие во многих миротворческих миссиях, в том числе в Казахстане в январе 2022 года.

– Сегодня личный состав военно-транспортной авиации продолжает совершенствовать своё мастерство и выполнять задачи по предназначению. Расскажите, в каких мероприятиях была задействована ВТА в последнее время?

– У нас есть девиз, в полной мере отражающий всю важность авиационного объединения: «Никто, нигде и никогда без мощных крыльев ВТА». Мы участвуем во всех значимых мероприятиях Министерства обороны Российской Федерации, связанных с доставкой личного состава и техники на большие расстояния. Практическое взаимодействие в первую очередь налажено с нашими братьями-десантниками, потому что ВДВ и ВТА – это длинная рука государства. Всё это успешно осуществляется, несмотря на большой объём задач, который мы ежедневно продолжаем выполнять в рамках спецоперации.

– 1 июня – это ещё и начало летнего периода обучения в Вооружённых Силах Российской Федерации. Чему уделяется особое внимание в ходе боевой подготовки лётчиков военно-транспортной авиации?

– На протяжении многих лет мы решаем типовые задачи во время летнего и зимнего периодов обучения, но особенно хочу выделить подготовку молодых офицеров. Это непрерывный процесс, без которого невозможно дальнейшее развитие ВТА. Мы это понимаем и традиционно делаем особый упор на их становлении в войсках и обучении.

– Одним из важнейших факторов боеготовности любого подразделения является наличие подготовленного личного состава. Каков налёт экипажей ВТА за прошлый год? Достаточен ли их уровень выучки?

– При годовой норме в 100 часов средний налёт экипажей за 2025 год – 130 часов. В 2026 году большинство подготовленных офицеров уже перевыполнило установленную норму.

Если рассматривать только молодых лётчиков, то этот показатель выше – 172 часа, ведь главным критерием повышения их мастерства является получение классной квалификации. Летний период обучения мы встречаем с опережением плана по подготовке специалистов 3-го класса.

Уровень профессиональной выучки нашего личного состава позволяет успешно выполнять все задачи по предназначению. За 2025 год военно-транспортная авиация совершила более 3900 рейсов, перевезла свыше 192 000 человек, около 2500 единиц техники и более 46 000 тонн грузов.

– В строю ВТА есть и девушки-лётчицы. Как они себя показывают по службе?

– Они проявляют себя активно, имеют хорошие перспективы карьерного роста. Главное – стремление к развитию. Многих из них можно ставить в пример другим военнослужащим. Среди девушек-лётчиц есть те, кто уже получил 2-ю классную квалификацию.

– Сколько выпускников военных вузов пополнит ряды военно-транспортной авиации в этом году?

– Начну с того, что в прошлом году нам была значительно увеличена категория содержания лётного состава, так называемый коэффициент содержания. Это потребовало дополнительного выпуска специалистов по нашему профилю, поэтому набор абитуриентов будет только расти. В 2026 году планируется направить в ряды ВТА более 300 выпускников военных вузов, более 100 из них – офицеры лётного состава.

– На каких самолётах им предстоит летать?

– С получением новой техники многие мечтают попасть на Ил-76МД-90А. Он похож на базовый самолёт только внешне. Внутри это принципиально иная машина, отвечающая всем современным требованиям.

Одни офицеры начинают свою службу на Ил-76МД, другие попадают на Ан-2, в том числе и некоторые девушки. Выпускники летают на всех типах самолётов, никаких ограничений нет. По мере профессионального роста они пересаживаются на более сложную технику.

Ил-76МД-90А.

– В каком состоянии в настоящее время находится авиапарк ВТА? Что делается в рамках его модернизации?

– В 2025 году гособоронзаказ для нас был выполнен в полном объёме. Мы получили новые самолёты Ил-76МД-90А, которыми уже перевооружены два полка.

Одновременно с этим идёт процесс модернизации техники, ранее введённой в строй. Самые перспективные машины из Ил-76МД улучшаются до Ил-76МД-М. Данную задачу решаем вместе с промышленными предприятиями.

– Следующим рубежом в славной истории военно-транспортной авиации станет вековой юбилей. Какие планы развития авиационного объединения намечены на ближайшие годы?

– Говоря о будущем столетии, необходимо подвести итог того, чего мы достигли на отметке 95 лет. В последние годы мы занимаемся расширением состава ВТА, географии базирования. За последние пять лет у нас есть преценденты восстановления воинских частей, продолжаем эту работу и сейчас. Выход на 100-летний рубеж подразумевает реализацию всех текущих планов и постановку новых задач.

– Владимир Валентинович, что вы пожелаете всем, кто причастен к этому знаменательному дню?

– В первую очередь хочу поблагодарить наших ветеранов, наставников, командиров за огромный вклад в дело укрепления и развития авиационного объединения, который они вносили в течение многих лет. Крепкого вам здоровья!

Обращаясь к представителям сегодняшнего поколения: лётчикам, специалистам инженерно-авиационной службы, тыла, гражданскому персоналу, желаю скорейшей победы, благополучия в семьях и того, что особо важно в нашем деле, – безаварийной лётной работы.

Павел Рыльков