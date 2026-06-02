Российские войска получили новые тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД-90А

В двух полках военно-транспортной авиации произошло перевооружение на тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А. Об этом 1 июня сообщил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

«В 2025 году гособоронзаказ для нас был выполнен в полном объеме. Мы получили новые самолеты Ил-76МД-90А, которыми уже перевооружены два полка», – сообщил Бенедиктов в беседе с газетой «Красная звезда».

Он также отметил, что параллельно идет модернизация самых перспективных машин, которые ранее были введены строй. Так, Ил-76МД, на котором офицеры начинают обучение, обновляют на его улучшенную версию Ил-76МД-М.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству 28 мая сообщили, что работа по проекту создания истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate продолжается усилиями РФ и Белоруссии. Отмечается, что проект не является альтернативой другому самолету Су-57Э. Машины относятся к разным классам и нужны для выполнения разных задач.