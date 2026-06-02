На "Янтаре" монтируют главные двигатели аварийно-спасательного судна "Певек"

На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" стартовал один из ключевых этапов строительства аварийно-спасательного судна "Певек" проекта MPSV06M – установка главных двигателей. Как отметил советник генерального директора верфи Николай Волов, работа выполняется в положенные сроки.

"Главный дизель-генератор – это "энергетическое сердце" судна. Для нас это знаковый этап строительства, который даст фронт работ для различных производственных подразделений завода. Мы идем в графике, который согласован заказчиком", – цитирует его слова пресс-служба предприятия.

Постройка аварийно-спасательного судна "Певек" проекта MPSV06M ПСЗ "Янтарь"

На предприятии строятся два судна проекта MPSV06M: "Певек" заложили в марте 2022 года, а "Анадырь" – в мае 2023-го. В пресс-службе "Янтаря" ранее отмечали, что санкции, наложенные на Россию, сильно повлияли на темпы работ и внесли серьезные коррективы в проект MPSV06M. В частности, пришлось искать замену европейскому оборудованию, однако это позволило российским поставщикам освоить новые компетенции.

Многофункциональные суда проекта MPSV06M предназначены для усиления аварийно-спасательной готовности в акватории Северного морского пути.

Строительство ведется в рамках федеральной программы "Развитие транспортной системы". "Певек" и "Анадырь" передадут Морспасслужбе.

Водоизмещение судов проекта MPSV06M превысит 5000 тонн. Длина корпуса – 87 метров. Ледовый класс – Icebreaker6. Скорость – 15 узлов. Экипаж – 26 человек.