Войти
Военное обозрение

США намерены заменить «уязвимые» самолёты ДРЛО спутниками Илона Маска с ИИ

138
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Командование космических систем ВВС США заключило с компанией SpaceX контракт на 4,16 миллиарда долларов. Новые миллиарды в копилку Илона Маска из госбюджета США. На что направлены на этот раз?

Выясняется, что пойти они должны на разработку и развёртывание первой очереди системы Space-Based Airborne Moving Target Indicator (SB-AMTI). Программа призвана перенести критически важную задачу обнаружения и сопровождения воздушных целей с уязвимых самолётов ДРЛО (таких как E-3 Sentry) на устойчивую спутниковую орбитальную группировку. Это позволит США, как заявлено, вести постоянный глобальный мониторинг воздушного пространства, включая зоны, насыщенные средствами ПВО, РЭБ и противоспутниковым оружием противников.

Архитектура SB-AMTI включает созвездие спутников на низкой околоземной орбите, космические датчики, защищённые высокоскоростные каналы связи и наземные центры обработки данных с применением ИИ.

Задачи системы состоят в обнаружении, идентификации и непрерывном сопровождении движущихся воздушных целей - от самолётов и крылатых ракет до гиперзвуковых объектов.

Преимущества описывают так:

Высокая живучесть и устойчивость к кинетическим и некинетическим атакам, постоянное покрытие (в отличие от самолётов с ограниченным временем патрулирования), быстрое целеуказание для средств ПВО и ударных систем.

Ожидается, что первая очередь системы будет развёрнута к 2028 году.

Ожидается, что система будет ориентирована на использование модифицированной версии Starshield (военная версия Starlink), что обеспечит массовое производство, низкую стоимость и быструю замену спутников при необходимости. По сути, любой стандартный спутник системы Starlink «лёгким движением руки» превращается в военный.

Примечательно, что это уже второй крупный контракт SpaceX с Космическими силами США на этой неделе (после $2,29 млрд на сеть передачи данных).

Так что там по поводу неудержимого пацифизма Илона «нашего» Маска?

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
AI
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 01:06
  • 0
Комментарий к "Шеф Пентагона: США найдут способы помочь Украине защитить себя"
  • 01.06 23:52
  • 0
Комментарий к: "Военкор: рассказы про удары по центрам принятия решения - детские страшилки", и сходные тексты.
  • 01.06 22:32
  • 15970
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.06 20:52
  • 11
Новая "Нормальность" войны. Директор ЦАСТ Руслан Пухов на Грушинской конференции
  • 01.06 20:25
  • 1
Африканский корпус обзавёлся полноценной авиагруппой
  • 01.06 20:17
  • 1
Тактика "тысячи порезов". Что происходит в зоне СВО
  • 01.06 19:55
  • 3
Новая российская подводная лодка с ядерными торпедами будет искать бреши в подводной обороне США (Asia Times, Гонконг)
  • 01.06 12:34
  • 6
«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»
  • 01.06 11:00
  • 1
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 01.06 10:43
  • 1
Названо оружие для нейтрализации всей военной инфраструктуры Европы
  • 01.06 07:16
  • 0
Комментарий к "Су-35 против F-35: есть ли у российских истребителей преимущества перед новейшими самолетами-невидимками НАТО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 01.06 06:22
  • 1
Вступительная речь министра войны США Пита Хегсета на открытии саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" (The White House, США)
  • 01.06 06:02
  • 1
В ОДКБ обсудили совершенствование систем связи с учетом опыта СВО
  • 01.06 05:55
  • 7
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 01.06 05:40
  • 0
Комментарий к "Россия развертывает истребители Су-57 для интенсивных операций по всей линии фронта на Украине: расширение авиапарка повышает готовность российских войск (Military Watch Magazine, США)"