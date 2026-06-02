США намерены заменить «уязвимые» самолёты ДРЛО спутниками Илона Маска с ИИ

Командование космических систем ВВС США заключило с компанией SpaceX контракт на 4,16 миллиарда долларов. Новые миллиарды в копилку Илона Маска из госбюджета США. На что направлены на этот раз?

Выясняется, что пойти они должны на разработку и развёртывание первой очереди системы Space-Based Airborne Moving Target Indicator (SB-AMTI). Программа призвана перенести критически важную задачу обнаружения и сопровождения воздушных целей с уязвимых самолётов ДРЛО (таких как E-3 Sentry) на устойчивую спутниковую орбитальную группировку. Это позволит США, как заявлено, вести постоянный глобальный мониторинг воздушного пространства, включая зоны, насыщенные средствами ПВО, РЭБ и противоспутниковым оружием противников.

Архитектура SB-AMTI включает созвездие спутников на низкой околоземной орбите, космические датчики, защищённые высокоскоростные каналы связи и наземные центры обработки данных с применением ИИ.

Задачи системы состоят в обнаружении, идентификации и непрерывном сопровождении движущихся воздушных целей - от самолётов и крылатых ракет до гиперзвуковых объектов.

Преимущества описывают так:

Высокая живучесть и устойчивость к кинетическим и некинетическим атакам, постоянное покрытие (в отличие от самолётов с ограниченным временем патрулирования), быстрое целеуказание для средств ПВО и ударных систем.

Ожидается, что первая очередь системы будет развёрнута к 2028 году.

Ожидается, что система будет ориентирована на использование модифицированной версии Starshield (военная версия Starlink), что обеспечит массовое производство, низкую стоимость и быструю замену спутников при необходимости. По сути, любой стандартный спутник системы Starlink «лёгким движением руки» превращается в военный.

Примечательно, что это уже второй крупный контракт SpaceX с Космическими силами США на этой неделе (после $2,29 млрд на сеть передачи данных).

Так что там по поводу неудержимого пацифизма Илона «нашего» Маска?