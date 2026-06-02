Войти
ЦАМТО

Кабмин Чехии может продать оборонную компанию Explosia за 720-820 млн. долларов

97
0
0
Флаг Чехии. Архивное фото
Флаг Чехии. Архивное фото.
Источник изображения: © Fotolia / Kristina Afanasyeva

ЦАМТО, 1 июня. Правительство Чехии рассматривает вопрос о продаже компании Explosia (г.Парубице), производящей боеприпасы и взрывчатые вещества. Стоимость продажи может составить 15-17 млрд. крон (около 720-820 млн. долл.).

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 31 мая агентство ЧТК со ссылкой на первого вице-премьера и главу Минпромторга Карела Гавличека.

"В настоящее время на покупку компании Explosia, производящую боеприпасы и взрывчатые вещества, в частности, известную пластиковую взрывчатку Semtex, претендуют 6 фирм, например, Colt CZ Group SE и французская Eurenco. Общая стоимость продажи может составить около 15-17 млрд. крон. Этот год идеально подходит для сделки, поскольку госкомпания имеет хорошие объемы продаж и, следовательно, высокую стоимость. С моей точки зрения, стоило бы рассмотреть возможность привлечения капитала, а государство сохранило бы, например, "золотую акцию" и получило бы возможность влиять на ситуацию в компании", – приводит агентство слова вице-премьера журналистам.

По словам К.Гавличека, деньги от стратегического партнера помогли бы компании развиваться дальше и устранить конкурентное давление, от которого государству было бы труднее защититься.

"Сейчас обсуждается вопрос о том, какая часть капитала фирмы будет продана, что будет представлять собой "золотая доля", – отметил К.Гавличек. По его словам, главная причина продажи компании Explosia в том, что полученные средства впоследствии могут быть использованы для увеличения финансирования Минобороны, отмечает "РИА Новости". Минобороны располагает в этом году бюджетом в размере 154 млрд. крон (около 7,4 млрд. долл.), что соответствует менее чем 1,8% ВВП.

Компания Explosia находится в 100%-ной государственной собственности с 2020 года, акции принадлежат Минпромторгу. Компания производит промышленные и военные взрывчатые вещества, боеприпасы и другие энергетические материалы. Благодаря растущему после 2022 года спросу на артиллерийские боеприпасы и взрывчатые вещества, компания приобрела значительно большее стратегическое значение, чем в предыдущие десятилетия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 01:06
  • 0
Комментарий к "Шеф Пентагона: США найдут способы помочь Украине защитить себя"
  • 01.06 23:52
  • 0
Комментарий к: "Военкор: рассказы про удары по центрам принятия решения - детские страшилки", и сходные тексты.
  • 01.06 22:32
  • 15970
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.06 20:52
  • 11
Новая "Нормальность" войны. Директор ЦАСТ Руслан Пухов на Грушинской конференции
  • 01.06 20:25
  • 1
Африканский корпус обзавёлся полноценной авиагруппой
  • 01.06 20:17
  • 1
Тактика "тысячи порезов". Что происходит в зоне СВО
  • 01.06 19:55
  • 3
Новая российская подводная лодка с ядерными торпедами будет искать бреши в подводной обороне США (Asia Times, Гонконг)
  • 01.06 12:34
  • 6
«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»
  • 01.06 11:00
  • 1
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 01.06 10:43
  • 1
Названо оружие для нейтрализации всей военной инфраструктуры Европы
  • 01.06 07:16
  • 0
Комментарий к "Су-35 против F-35: есть ли у российских истребителей преимущества перед новейшими самолетами-невидимками НАТО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 01.06 06:22
  • 1
Вступительная речь министра войны США Пита Хегсета на открытии саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" (The White House, США)
  • 01.06 06:02
  • 1
В ОДКБ обсудили совершенствование систем связи с учетом опыта СВО
  • 01.06 05:55
  • 7
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 01.06 05:40
  • 0
Комментарий к "Россия развертывает истребители Су-57 для интенсивных операций по всей линии фронта на Украине: расширение авиапарка повышает готовность российских войск (Military Watch Magazine, США)"