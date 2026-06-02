Кабмин Чехии может продать оборонную компанию Explosia за 720-820 млн. долларов

ЦАМТО, 1 июня. Правительство Чехии рассматривает вопрос о продаже компании Explosia (г.Парубице), производящей боеприпасы и взрывчатые вещества. Стоимость продажи может составить 15-17 млрд. крон (около 720-820 млн. долл.).

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 31 мая агентство ЧТК со ссылкой на первого вице-премьера и главу Минпромторга Карела Гавличека.

"В настоящее время на покупку компании Explosia, производящую боеприпасы и взрывчатые вещества, в частности, известную пластиковую взрывчатку Semtex, претендуют 6 фирм, например, Colt CZ Group SE и французская Eurenco. Общая стоимость продажи может составить около 15-17 млрд. крон. Этот год идеально подходит для сделки, поскольку госкомпания имеет хорошие объемы продаж и, следовательно, высокую стоимость. С моей точки зрения, стоило бы рассмотреть возможность привлечения капитала, а государство сохранило бы, например, "золотую акцию" и получило бы возможность влиять на ситуацию в компании", – приводит агентство слова вице-премьера журналистам.

По словам К.Гавличека, деньги от стратегического партнера помогли бы компании развиваться дальше и устранить конкурентное давление, от которого государству было бы труднее защититься.

"Сейчас обсуждается вопрос о том, какая часть капитала фирмы будет продана, что будет представлять собой "золотая доля", – отметил К.Гавличек. По его словам, главная причина продажи компании Explosia в том, что полученные средства впоследствии могут быть использованы для увеличения финансирования Минобороны, отмечает "РИА Новости". Минобороны располагает в этом году бюджетом в размере 154 млрд. крон (около 7,4 млрд. долл.), что соответствует менее чем 1,8% ВВП.

Компания Explosia находится в 100%-ной государственной собственности с 2020 года, акции принадлежат Минпромторгу. Компания производит промышленные и военные взрывчатые вещества, боеприпасы и другие энергетические материалы. Благодаря растущему после 2022 года спросу на артиллерийские боеприпасы и взрывчатые вещества, компания приобрела значительно большее стратегическое значение, чем в предыдущие десятилетия.