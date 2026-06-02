Times: Британия наращивает запасы ракет Martlet для борьбы с Ираном

ЦАМТО, 1 июня. Великобритания наращивает резервы ракет ПВО малой дальности Martlet для потенциальной борьбы с Ираном.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Times.

Ракета Martlet с лазерным наведением (скорость 1,5М и дальность полета более 6 км) разработана французской компанией Thales Air Defence для Великобритании. Многоцелевая управляемая ракета предназначается для использования на вертолетах, катерах, наземных платформах, а также в составе переносных зенитных комплектов. Масса ракеты составляет 13 кг, длина – 1,3 м, диаметр – 76 мм.

"Великобритания пополняет свои запасы сотнями высокотехнологичных ракет (Martlet – ред.), способных сбивать беспилотники, на фоне возросшего риска того, что Иран может нанести удары по базам союзников (Великобритании – ред.) на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении газеты.

По данным издания, войска, дислоцированные на Ближнем Востоке, начнут получать ракеты в ближайшие месяцы.

В апреле газета i Paper со ссылкой на свои источники писала, что британские чиновники опасаются возможных ударов Ирана по совместным британо-американским базам и британским посольствам на Ближнем Востоке, которые используются для военной координации с США, в случае эскалации конфликта.

В марте британская база "Акротири" на Кипре пострадала от удара БЛА. В британском военном ведомстве заявили, что дрон, вероятно, прилетел из Ливана или Ирака, напоминает "РИА Новости".