ВВС США увеличили финансирование на разработку истребителя F-47 на 65 проц.

ЦАМТО, 1 июня. ВВС США увеличили финансирование на разработку истребителя F-47 на 65% в 2027 ф.г., так как проект переходит в фазу реального проектирования и строительства, выяснило "РИА Новости", изучив бюджетные документы ведомства.

На проект было запрошено 3,05 млрд. долл. в 2026 ф.г. и 5,04 млрд. долл. – в 2027 ф.г., следует из изученных "РИА Новости" документов.

Из бюджета на 2027 ф.г. 4,92 млрд. долл. предназначено непосредственно для разработки и испытаний самолета. Еще 116,8 млн. долл. выделяется на административное сопровождение программы.

Финансирование останется высоким в ближайшие годы. Так, в 2028 ф.г. ожидается бюджетный запрос свыше 5,2 млрд. долл., а до 2030 ф.г. – не менее 3,2 млрд. долл. ежегодно, следует из бюджетных документов. Этап инженерной разработки и производства продлится до 2031 ф.г.

Как напоминает "РИА Новости", в марте 2025 года президент США Дональд Трамп представил истребитель F-47, который должен стать первым боевым самолетом шестого поколения. Он заявил, что это будет самый продвинутый, мощный и "смертоносный" самолет из когда-либо созданных.