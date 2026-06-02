Финский обозреватель Эмиль Кастехелми комментирует ситуацию с украинскими ударами по объектам в Крыму и по сухопутному коридору на полуостров. Отмечается, что эти удары дронами участились в последнее время наряду с появление украинской тактики по минированию дороги с помощью сбросов с коптеров.

Цитируется министр обороны Украины Фёдоров, на днях заявивший о том, что «идёт работу по логистическому локдауну в Крыму».

Финский эксперт описывает ситуацию так:

Если Украина будет продолжать свои действия так же, как сейчас, Россия продолжит сталкиваться я с огромной, новой логистической проблемой. И снабжение Крыма внезапно станет очень трудным. Короче говоря: если это не попытка Украины вернуть территорию, то попытка хлопнуть дверью в Крым.

Польская Rzeczpospolita по этому поводу пишет, что Крым сталкивается со значительной логистической проблемой. Поляки приводят пример нехватки топлива на полуострове. Напомним, что со вчерашнего дня в Республике Крым и Севастополе начали действовать ограничения на продажу бензина для автовладельцев. Если в Республике Крым ограничения действуют по одной номенклатурной позиции – АИ-95, то в Севастополе к ней добавляется и АИ-92.

Зарубежные СМИ, естественно, используют проблему для нагнетания. Однако саму проблему это не отменяет. Враг пока не лишён возможности кошмарить крымчан, даже не скрывая того, что собирается идти к транспортно-логистической блокаде Крыма. И это уже не первая его попытка блокады полуострова. Как известно, ранее были водная и энергетическая. Те проблемы были решены, а значит, есть все возможности решить и эту.