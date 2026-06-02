Беларусь и Мьянма расширяют сотрудничество в военно-технической сфере

ЦАМТО, 1 июня. В Государственном военно-промышленном комитете 29 мая прошла встреча председателя Госкомвоенпрома Республики Беларусь Дмитрия Пантуса с министром обороны Республики Союз Мьянма генералом Туном Аунгом.

В ходе встречи стороны предметно обсудили текущее состояние и перспективные проекты военно-технического сотрудничества, а также подтвердили готовность к его развитию, в том числе по организации совместных производств с передачей белорусских технологий мьянманской стороне.

Республика Беларусь подтверждает готовность выступать надежным партнером, обеспечивая технологический суверенитет и безопасность дружественных государств, говорится в сообщении Госкомвоенпрома РБ.