Москва и Нью-Дели ведут консультации по организации в Индии производства Су-57Э

Российский истребитель Су-57Э
Источник изображения: © Пресс-служба ОАК

ЦАМТО, 1 июня. Россия и Индия проводят консультации по организации производства истребителей пятого поколения Су-57Э в этой стране, сообщили "РИА Новости" в ФСВТС России в рамках первого международного форума по безопасности, который завершился в подмосковном Сколково.

"Россия предлагает организовать производство в Индии самолетов Су-57Э. Сейчас ведутся соответствующие консультации с партнерами", – сообщили в службе.

В ФСВТС отметили, что за более чем 60-летнюю историю российско-индийского взаимодействия в военно-технической сфере партнеры освоили производство широкой номенклатуры продукции военного назначения российской (советской) разработки. Идет лицензионное производство самолетов Су-30МКИ, танков Т-90С, автоматов АК-203, артиллерийских орудий АК-630, большой номенклатуры боеприпасов.

"Индийская сторона заинтересована в продолжении такого сотрудничества", – подчеркнули в ФСВТС.

Су-57Э – российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Самолет предназначен для уничтожения всех типов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, внутренним вооружением, радиопоглощающим покрытием и новейшим бортовым оборудованием. Истребитель Су-57Э был впервые представлен в Индии на выставке Aero India 2025 и вызвал неподдельный интерес, напоминает агентство.

