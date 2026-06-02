ЦАМТО, 1 июня. Финляндия направляет Украине 33-й пакет военной помощи на сумму 128 млн. евро, сообщило 29 мая Министерство обороны страны.

Содержание, сроки и способ доставки военной помощи, как и в случае всех предыдущих поставок, ведомство не раскрывает.

По данным Минобороны Финляндии, страна уже поставила Киеву оборонную продукцию в общей сложности на сумму 3,4 млрд. евро.