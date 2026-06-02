Испытания модернизированного крейсера "Адмирал Нахимов" вышли на финишную прямую

Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", прошедший модернизацию и капитальный ремонт на "Севмаше", приступил к завершающему этапу испытаний. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Ранее, в сентябре 2025 года, сообщалось, что корабль вернулся с первого этапа ходовых испытаний.

"Адмирал Нахимов" (ранее – "Калинин") – третий корабль в серии тяжелых атомных ракетных крейсеров типа "Орлан" (проекты 1144 и 11442). Его вывели из боевого состава флота в 1997 году. Контракт на ремонт и модернизацию силами производственного объединения "Севмаш" стороны подписали в 2013 году.

Сроки завершения работ неоднократно переносили. В августе 2020 года крейсер перевели из наливного бассейна к достроечной набережной. Возвращение корабля в строй планировали на 2022 год, но осенью 2021 года стало известно, что крейсер не выйдет на испытания раньше 2023 года.

В июне 2024 года, во время Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" в Кронштадте, источник ТАСС сообщил, что "Адмирал Нахимов" приступит к ходовым испытаниям в 2025 году.

Модернизация крейсера предполагала значительное усиление его ударной мощи. По данным открытых источников, на его борту разместили десять универсальных корабельных стрельбовых комплексов (УКСК) на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый.

