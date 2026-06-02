Спущен на воду второй корвет класса "Похьянмаа" для ВМС Финляндии

Источник изображения: Фото: Rauma Marine Constructions

ЦАМТО, 1 июня. Компания Rauma Marine Constructions Oy (RMC) 21 мая объявила о состоявшейся на верфи Rauma Shipyard в Рауме церемонии спуска на воду второго корвета класса "Похьянмаа" для ВМС Финляндии.

Всего в рамках проекта Squadron 2020 компания RMC должна поставить ВМС Финляндии четыре корвета класса "Похьянмаа" (Pohjanmaa / Ostrobothnia), предназначенных для применения в различных условиях в Балтийском море. В настоящее время все корабли находятся в стадии строительства.

Как сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 7,5 млн. евро на проектирование нового корвета для ВМС Финляндии был заключен с RMC в 2017 году. В сентябре 2019 года командование материального обеспечения ВС Финляндии подписало с RMC соглашение стоимостью 647,6 млн. евро (707,4 млн. долл.) на строительство в рамках проекта Squadron 2020 четырех корветов класса "Похьянмаа".

Многоцелевые корветы предназначены для круглогодичного применения в сложных метеоусловиях и ледовой обстановке Балтийского моря. Они будут применяться для противолодочной и противокорабельной борьбы, ведения разведки, а также постановки мин.

Новые корабли заменят снятый с вооружения в 2013 году тральщик "Похьянмаа", два минных заградителя класса "Хаменмаа", а также четыре скоростных ракетных катера класса "Раума".

Из-за различных факторов программа отстает от графика. Резка стали для строительства корветов началась в октябре 2023 года. Закладка киля головного корабля серии состоялась в апреле 2024 года, спуск на воду – в мае 2025 года. В настоящее время он проходит дооснащение. Закладка киля второго корвета прошла в мае 2025 года. В январе 2026 года началась резка стали для четвертого корвета серии, а также состоялась закладка киля третьего корабля.

Ходовые испытания первого корабля планируется начать в 2026 году. Все четыре корвета должны быть переданы ВМС Финляндии в период с 2027 по 2029 гг. – на год позднее, чем планировалось изначально.

По информации подрядчика, длина корвета класса "Похьянмаа" составляет 117 м, ширина – 16,5 м, осадка – 5 м, численность экипажа – 70 человек. Корвет будет оснащен ГЭУ типа CODLAG с газотурбинным двигателем LM2500 компании General Electric и 4 генераторами MAN, максимальная расчетная скорость – 26 узлов.

