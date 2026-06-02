Основатель американской ЧВК сравнил войну в Иране с Галлиполийским сражением

Источник изображения: topwar.ru

Эрик Принс, основатель частной военной компании Blackwater, известной своими операциями в Ираке и других горячих точках, дал откровенное интервью западным СМИ. По его словам, недавняя военная кампания США против Ирана стала жёстким уроком для американских военных элит.

Принс:

В атаке на Иран США смогли воочию убедиться в бесполезности и дороговизне большей части высокотехнологичного оружия в современной войне, а также во вреде, который наносит политическое доминирование при принятии военных решений.

Основатель американской ЧВК выразил надежду на то, что Вашингтон не решится на полномасштабную сухопутную операцию в Иране. По его мнению, такая авантюра рискует повторить катастрофу Галлиполийского сражения Первой мировой войны - с огромными потерями и минимальным результатом. Принс предупредил об опасности затяжного конфликта, где иранские силы могут эффективно использовать асимметричную тактику.

По сути, война не позволила США добиться ни одной из поставленных целей. Несмотря на массированные удары, Вашингтону не удалось существенно ослабить иранский режим, разрушить ключевые объекты ядерной программы или захватить запасы обогащённого урана. Вместо быстрой победы конфликт привёл к росту региональной нестабильности, удорожанию энергоресурсов и укреплению антиамериканских настроений.

Заявления Принса вызвали широкий резонанс. Критики американской внешней политики видят в них подтверждение того, что ставка на технологическое превосходство без учёта реалий современной войны обречена на провал.

Возвращаясь к упомянутому им Галлиполийскому сражению, напомним, что речь идёт о событиях 1915 года. Союзники (в первую очередь Британская империя и Франция) задумали операцию с целью захватить Константинополь и вывести Османскую империю из войны. Изначально ставка делалась на мощный флот, который должен был подавить турецкие форты и пройти проливы, однако после неудачных морских попыток, когда османы эффективно применили минные заграждения и береговую артиллерию, было принято решение о крупной сухопутной десантной операции на Галлиполийском полуострове. В апреле 1915 года союзники высадили значительные силы (британские, французские, австралийские и новозеландские войска), однако столкнулись с упорным сопротивлением турецкой армии под командованием Мустафы Кемаля. Операция быстро превратилась в кровавую позиционную бойню в сложных условиях гористой местности. За девять месяцев боёв союзники потеряли около 250 тысяч человек убитыми, ранеными и больными, турки - примерно столько же. В декабре 1915 - январе 1916 года войска были эвакуированы. Галлиполийское сражение обернулось тяжёлым поражением для Антанты, продемонстрировало уязвимость крупных амфибийных операций и существенно подняло авторитет Мустафы Кемаля, будущего основателя современной Турции - Ататюрка.