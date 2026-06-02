Российский военный рассказал про самый востребованный дрон на СВО

РИА Новости: дрон "ПВХ-1" является самым востребованным в российских войсках

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Дрон "ПВХ-1" является самым востребованным беспилотником в российских войсках в настоящее время, он может выполнять сразу несколько функций, в том числе осуществлять дистанционное минирование, сообщил РИА Новости военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным "Донор".

"Самый востребованный сейчас "ПВХ-1". Он максимально удобный, дешевый и простой", - сказал он.

"Донор" отметил, что это многоцелевой беспилотник, который может выполнять функции ударного дрона, осуществлять дистанционное минирование, а также вести разведку.

В войсках "ПВХ-1" используется уже не первый год. "Их у нас достаточно", - добавил военнослужащий.