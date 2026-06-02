Источник изображения: topwar.ru

Украина хочет получить лицензию на производство американских ракет-перехватчиков к системам ПРО Patriot. Об этом заявил Зеленский, раскритиковав низкие темпы производства зенитных ракет в США.

Соединенные Штаты не в состоянии нарастить объемы производства весьма дорогих и высокотехнологичных ракет к ЗРК Patriot, а вот Украина, как только получит лицензию, так сразу и себя обеспечит, и еще и для поставок союзникам произведет. Поэтому американцам нужно разрешить лицензионное производство ракет на Украине.

В Соединённых Штатах недостаточные объёмы производства противобаллистических ракет, и это может привести к кризису в разных частях мира. 60–65 противобаллистических ракет в месяц по сравнению с нынешними вызовами — это ничто. Я просил предыдущую администрацию США и прошу нынешнюю администрацию предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot.

Правда, Зеленский так и не объяснил, каким образом он собрался организовывать производство этих весьма высокотехнологичных ракет при разваленной промышленности и экономике Украины. На сегодняшний день, как признал внесенный в России в списки экстремистов и террористов Буданов*, Украина ничего не производит из вооружений, всё идет от западных союзников. Максимум, на что сейчас готов Киев, — это проведение ремонтных работ, да и то не по всей технике.

Так что это заявление Зеленского является очередной игрой на публику. Да и знает он, что никакой лицензии США на ракеты к системам Patriot не выдадут, оставаясь единственным их производителем.