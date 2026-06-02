Войти
Военное обозрение

Зеленский обещает наладить выпуск ракет к ЗРК Patriot, если США дадут лицензию

106
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украина хочет получить лицензию на производство американских ракет-перехватчиков к системам ПРО Patriot. Об этом заявил Зеленский, раскритиковав низкие темпы производства зенитных ракет в США.

Соединенные Штаты не в состоянии нарастить объемы производства весьма дорогих и высокотехнологичных ракет к ЗРК Patriot, а вот Украина, как только получит лицензию, так сразу и себя обеспечит, и еще и для поставок союзникам произведет. Поэтому американцам нужно разрешить лицензионное производство ракет на Украине.

В Соединённых Штатах недостаточные объёмы производства противобаллистических ракет, и это может привести к кризису в разных частях мира. 60–65 противобаллистических ракет в месяц по сравнению с нынешними вызовами — это ничто. Я просил предыдущую администрацию США и прошу нынешнюю администрацию предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot.

Правда, Зеленский так и не объяснил, каким образом он собрался организовывать производство этих весьма высокотехнологичных ракет при разваленной промышленности и экономике Украины. На сегодняшний день, как признал внесенный в России в списки экстремистов и террористов Буданов*, Украина ничего не производит из вооружений, всё идет от западных союзников. Максимум, на что сейчас готов Киев, — это проведение ремонтных работ, да и то не по всей технике.

Так что это заявление Зеленского является очередной игрой на публику. Да и знает он, что никакой лицензии США на ракеты к системам Patriot не выдадут, оставаясь единственным их производителем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 01:06
  • 0
Комментарий к "Шеф Пентагона: США найдут способы помочь Украине защитить себя"
  • 01.06 23:52
  • 0
Комментарий к: "Военкор: рассказы про удары по центрам принятия решения - детские страшилки", и сходные тексты.
  • 01.06 22:32
  • 15970
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.06 20:52
  • 11
Новая "Нормальность" войны. Директор ЦАСТ Руслан Пухов на Грушинской конференции
  • 01.06 20:25
  • 1
Африканский корпус обзавёлся полноценной авиагруппой
  • 01.06 20:17
  • 1
Тактика "тысячи порезов". Что происходит в зоне СВО
  • 01.06 19:55
  • 3
Новая российская подводная лодка с ядерными торпедами будет искать бреши в подводной обороне США (Asia Times, Гонконг)
  • 01.06 12:34
  • 6
«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»
  • 01.06 11:00
  • 1
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 01.06 10:43
  • 1
Названо оружие для нейтрализации всей военной инфраструктуры Европы
  • 01.06 07:16
  • 0
Комментарий к "Су-35 против F-35: есть ли у российских истребителей преимущества перед новейшими самолетами-невидимками НАТО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 01.06 06:22
  • 1
Вступительная речь министра войны США Пита Хегсета на открытии саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" (The White House, США)
  • 01.06 06:02
  • 1
В ОДКБ обсудили совершенствование систем связи с учетом опыта СВО
  • 01.06 05:55
  • 7
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 01.06 05:40
  • 0
Комментарий к "Россия развертывает истребители Су-57 для интенсивных операций по всей линии фронта на Украине: расширение авиапарка повышает готовность российских войск (Military Watch Magazine, США)"