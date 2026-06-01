Военное обозрение

Медиа США: Украина бьёт вглубь России благодаря ПО PRISMA от компании Palantir

Источник изображения: topwar.ru

По данным CNN, в украинском центре управления дальними дроновыми атаками Главного управления разведки (ГУР) активно используется специализированная американская платформа. Речь идёт о платформе PRISMA компании Palantir.

Система в реальном времени отображает маршруты полётов, координаты целей и данные с тысяч дронов одновременно, позволяя координировать массированные удары по российским объектам на расстоянии сотен и тысяч километров.

Россия, как это описывает американский канал, «оказывается под прицелом ноутбуков и ИИ-алгоритмов». Программа помогает обходить ПВО, анализировать данные с дронов, спутников и сенсоров, ускоряя процесс принятия решений.

Palantir Technologies — американская компания, основанная в 2003 году. Головной офис расположен в Майами, Флорида (ранее — Денвер, Колорадо). Глава - Алекс Карп. Председатель совета директоров, сооснователь - Питер Тиль, который остаётся одним из крупнейших акционеров. Среди основных акционеров — институциональные инвесторы: Vanguard Group (около 9%), BlackRock (около 5%), State Street, а также Питер Тиль лично.

Сотрудничество Palantir с Украиной началось в 2022 году, а после значительно расширилось, особенно в 2025–2026 годах. Карп лично встречался с Зеленским. В компании свою деятельность на Украине объясняют так:

Наше ПО помогает демократии противостоять превосходящим силам.

По большому счёту, таким образом американский канал пытается заявить, что сотрудничество США и Украины на данный момент носит характер исключительно «частно-государственного партнёрства». Мол, данные Украина получает по частному каналу, благодаря программному обеспечению от Palantir. Очередная попытка навешать лапшу на уши в попытке представить всё так, что США, как государство, не является стороной конфликта, а разведданные Киев получает от «частных лиц», как и через ПО от частных лиц наводит средства огневого поражения .

В этой связи - актуальный вопрос: а может же частный беспилотник-камикадзе, не имеющий никакого отношения к каким-либо государственным структурам, случайно упасть на головной офис этой частной компании или на её лабораторию?

