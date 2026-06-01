Военный парад в Армении в честь Дня Республики. Часть 2

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Военный парад в Армении в честь Дня Республики. Ереван. 28.05.2026

В столице Армении 28 мая состоялся крупный военный парад, первый подобный парад с 2016 г. На нем были продемонстрированы различные современные вооружения и военную технику российского, иранского, индийского, китайского, французского и местного производства. Некоторые из них были впервые публично показаны на этом параде.

Новые 155-мм гаубицы ATAGS индийского производства. Сразу обращу внимание, что эти гаубицы не буксируемые, а самодвижущиеся.

Новые 155-мм самоходные гаубицы MArG 155 индийского производства

Новые 155-мм самоходные гаубицы Caesar французского производства

Новые 214-мм РСЗО Pinaka индийского производства

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" российского производства

Еще одна новинка - 122-мм РСЗО "Атлант" армянского производства на индийском шасси от Tata

РЛС обнаружения артиллерийских позиций Swathi Weapon Locating Radar (WLR) индийского производства

122-мм гаубицы Д-30

ПТРК "Корнет" российского производства

Насколько помню, это минометы армянского производства 82-мм "Раздан" и 120-мм "Севан"

Различные новые БПЛА, включая дроны-камикадзе армянского производства. Как сообщается:

"В завершение парада были показаны беспилотники армянского производства: разведчики AW5R, SBN1, UN350, "Шторм-320" и Ul-450, а также ударные "Пчела-1" и "Пчела-5".Компания Davaro представила собственную линейку БПЛА: ударно-разведывательные Dev-11, Dev-3 и Dev-4, ударный Dev-11, разведывательно-корректировочный BIP-10 и противодроновый Dev-K.

Истребители Су-30СМ российского производства. Вооружение УРВВ Р-27Р, УРВВ Р-73, УРВП X-31П, УРВП Х-29Т и по всей видимости иранские упарвляемые авиабомбы Yasin

Многоцелевые вертолеты Ми-17 российского производства

Штурмовики Су-25

Полное видео парада