Войти
bmpd.livejournal.com

Военный парад в Армении в честь Дня Республики. Часть 2

189
0
0

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Военный парад в Армении в честь Дня Республики. Ереван. 28.05.2026

В столице Армении 28 мая состоялся крупный военный парад, первый подобный парад с 2016 г. На нем были продемонстрированы различные современные вооружения и военную технику российского, иранского, индийского, китайского, французского и местного производства. Некоторые из них были впервые публично показаны на этом параде.

Новые 155-мм гаубицы ATAGS индийского производства. Сразу обращу внимание, что эти гаубицы не буксируемые, а самодвижущиеся.

Новые 155-мм самоходные гаубицы MArG 155 индийского производства

Новые 155-мм самоходные гаубицы Caesar французского производства

Новые 214-мм РСЗО Pinaka индийского производства

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" российского производства

Еще одна новинка - 122-мм РСЗО "Атлант" армянского производства на индийском шасси от Tata

РЛС обнаружения артиллерийских позиций Swathi Weapon Locating Radar (WLR) индийского производства

122-мм гаубицы Д-30

ПТРК "Корнет" российского производства

Насколько помню, это минометы армянского производства 82-мм "Раздан" и 120-мм "Севан"

Различные новые БПЛА, включая дроны-камикадзе армянского производства. Как сообщается:

"В завершение парада были показаны беспилотники армянского производства: разведчики AW5R, SBN1, UN350, "Шторм-320" и Ul-450, а также ударные "Пчела-1" и "Пчела-5".Компания Davaro представила собственную линейку БПЛА: ударно-разведывательные Dev-11, Dev-3 и Dev-4, ударный Dev-11, разведывательно-корректировочный BIP-10 и противодроновый Dev-K.

Истребители Су-30СМ российского производства. Вооружение УРВВ Р-27Р, УРВВ Р-73, УРВП X-31П, УРВП Х-29Т и по всей видимости иранские упарвляемые авиабомбы Yasin

Многоцелевые вертолеты Ми-17 российского производства

Штурмовики Су-25

Фотографии с сайтов:

официального сайта премьер-министра Армении

официального сайта президента Армении

Armenpress

EVN Report

Полное видео парада

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Продукция
Pinaka РСЗО
Ми-17
Пчела-1
Солнцепёк
Су-25
Су-30
Х-29
Компании
Tata Motors
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 02:31
  • 1
Об оценке боевой авиации и самолетов в западных/американских mass-media.
  • 31.05 21:55
  • 1132
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.05 19:11
  • 0
Комментарий-3 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:54
  • 0
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:14
  • 15951
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.05 17:51
  • 126
МС-21 готовится к первому полету
  • 31.05 17:39
  • 5
«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»
  • 31.05 05:42
  • 0
Комментарий к "ВКС России получили новую партию истребителей-перехватчиков Су-35 в результате наращивания производства (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 04:18
  • 4
Комментарий к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.05 15:21
  • 1
Комментарий к "«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»"
  • 30.05 15:04
  • 2
Военная недостаточность: почему Хельсинки экстренно учится сбивать дроны
  • 30.05 14:32
  • 3
Названы сроки поставок разработанного на замену Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 30.05 14:28
  • 1
Шугаев назвал беспилотные системы и РЭБ главным трендом в сфере вооружений
  • 30.05 08:32
  • 1
В СНГ интересуются опытом российской армии, полученным на СВО, заявил Шойгу
  • 30.05 00:24
  • 0
Комментарий к "Призрак российско-украинского конфликта (Al Khaleej, ОАЭ)"