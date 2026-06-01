Российское судостроение

«Московская верфь» спустила на воду первые четыре электросудна

«Московская верфь»
Источник изображения: Виктория Корабеловна

Суда проекта «Москва 1.0″ построены на судостроительном заводе в Нагатинском Затоне.

В торжественной церемонии спуска на воду электросудов «Таганка», «Якиманка», «Полянка» и «Маросейка» приняли участие заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев, мэр Москвы Сергей Собянин и министр транспорта РФ Андрей Никитин, передает ТАСС.

Как отметил мэр столицы, имена для первых электросудов верфи выбрали сами москвичи. По его словам, до конца года на воду будут спущены еще три электросудна.

«К 2030 году в центральной части Москвы-реки вообще не должно остаться кораблей на дизельном топливе, к 2035 году вся Москва-река должна пользоваться только электросудами, что позволит им значительно улучшить экологию реки и набережной», — заявил мэр.

Как сообщалось ранее, на «Московской верфи» в 2026 году планировалось спустить на воду восемь электросудов.

«Московская верфь» является самым современным в России предприятием полного цикла по строительству и обслуживанию экологичных судов на электрической тяге.

«Московская верфь» была торжественно открыта 26 ноября 2025 года при участии председателя Морской коллегии Николая Патрушева, первого вице-премьера правительства России Дениса Мантурова и мэра Москвы Сергея Собянина. Планируется, что в год там будут производить до 20 судов.

